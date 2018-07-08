Число жертв непогоды в Японии увеличилось до 58

Ливневые дожди и вызванные ими оползни уже унесли жизни 58 человек в Японии. Еще 44 человека числятся пропавшими без вести.
Спасатели при поддержке бойцов Сил самообороны Японии продолжают поисковые операции, передает агентство Kyodo.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там затоплена огромная территория. В некоторых местах вода поднялась так высоко, что над ее поверхностью остались только крыши домов.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги. Самая тяжелая ситуация в префектуре Хиросима — там затоплена огромная территория. В некоторых местах вода поднялась так высоко, что над ее поверхностью остались только крыши домов.
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