Опасный отдых: как правильно выбрать летний лагерь для ребенка

Причиной массового отравления в детском лагере «Серебряный ручей» в Ленинградской области стал норовирус, проще говоря, кишечный грипп. Там уже провели дезинфекцию, и лагерь снова открыли. Нередко условия, в которые попадают юные россияне, оставляют желать лучшего. При этом организаторы детского отдыха советуют родителям самим контролировать ситуацию.
Фотографии из летнего лагеря, которые сделал 13-летний Егор, теперь станут материалом для проверки со стороны чиновников. Отдых стал настоящим испытанием: туалет, запертый на висящий замок, комната, где из-за количества кроватей и разваливающихся шкафов ступить негде. Или столовая, в которой подоконник, усеянный дохлыми мухами. А из еды, по словам Егора, не вызывает отвращения только хлеб. Подросток, привыкший каждое лето подолгу отдыхать без родителей в кругу сверстников, на этот раз не выдержал и пары дней. Мать забрала ребенка домой, едва смена началась.
Полина из Петербурга тоже надолго запомнит летних отдых под Туапсе. И тоже не благодаря положительным эмоциям. Девочка — инвалид-колясочник, на юг поехала с мамой и бабушкой. Путевку подарила местная администрация. Перед тем как выехать на вокзал, Мария еще раз связалась с руководством лагеря.
Мария Загалова, мама Полины: «Нас уверили, что все будет готово. Все полностью оборудовано, пандусы, подъезды к морю, все, чтобы дети смогли отдыхать».
Все оказалось совсем наоборот. Лагерь — на вершине горы, к морю ведут сотни ступенек. Полине пришлось поначалу проводить время вдали от берега. В спальном корпусе тоже было не всем удобно. Один холодильник на 7-этажное здание, под окнами — мусор. Обещанный транспорт, на котором можно было добраться до пляжа, администрация все-таки предоставила.
Мария Загалова: «Всего 6 мест, нам приходилось добираться — 11 детей со взрослыми — без специальных кресел, ремней безопасности. Дороги — булыжники, галька, машина буксовала, приходилось толкать».
А на берегу Полину, ее маму и бабушку ждали новые испытания. Коляска по пляжу не ехала, колеса в гальку закапывались. Девочку приходилось носить на руках. Деревянные дорожки появились только через несколько дней. Причем доски лежали так, что и по ним невозможно было передвигаться. Теперь Мария пытается выяснить, кто и почему позволил этому лагерю под Туапсе принимать на смену детей инвалидов.
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, те, кто ответственно подходит к выбору лагеря, всегда обращают внимание на главные вещи, например, на природу вокруг. Лес, водоем — все, что для того, чтобы ребенок забыл о городской суете и дышал свежим воздухом. На территории обязательны условия для активного отдыха: спортзалы, открытые площадки. Горки и тренажеры нужно постоянно проверять. Отсутствие любого болтика или винтика может привести к травме. Комфортные и безопасные условия для жизни, корпус не выше двух этажей, на окнах должна быть москитная сетка. И, конечно, питание. Еда должны быть не только вкусной, разнообразной, но и качественной. Специалисты должны постоянно снимать пробу, чтобы избежать отравлений.
Возможно, именно халатность персонала столовой стала причиной ЧП в лагере в Свердловской области. Там после обеда в больницу попали десятки детей. В случившемся разбираются Следственный комитет и прокуратура. Вообще, необходимые санитарные условия — это то, без чего ни одному лагерю не позволят работать. Заключение о соответствии выдает Роспотребнадзор. Бланк с водяными знаками, который тяжело подделать.
Семён Плаксин, отдел Роспотребнадзора по организации санитарного надзора гигиены детей и подростков: «Регламентом предусмотрено проведение как плановых, так и внеплановых проверок, перед началом и потом не чаще 1 раза в смену».
Специалисты советуют родителям лично знакомиться с санитарным заключением еще до отправки ребенка в лагерь. Если у самих нет возможности съездить на место, документы есть у тех, кто путевку продает или выдает. Существуют также реестры, рейтинги в Интернете, черные списки. Но многим родителям лень изучать информацию. И порой они отправляют детей сами не зная куда.
Наталия Сидорина, председатель ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий: «Родители, покупая машину, проверяют, пробивают машину, так вот я рекомендую пробивать лагерь по реестру региональному, который есть у каждого субъекта».
Важно также выбрать не только качественное и приятное место, но и то, чем там дети будут заниматься. Программ — масса. От спорта до отработки личностных качеств. Например, в одном из подмосковных лагерей одно из направлений для школьников — навыки будущего. Детей порой не оторвать от занятий.
И главное, напоминают специалисты, к смыслу лагеря родители должны относиться правильно. Это не просто отпуск в кругу сверстников, но и путь к внутренним переменам в лучшую сторону. Поэтому, убедившись, что место надежное, взрослые не должны на время смены часто давать о себе знать.
Наталия Сидорина: «Я прежде всего просила бы родителей соблюдать дистанцию от лагеря и дать возможность ребенку взять то, что лагерь может дать».
Этому примеру следует Юля из Краснодара. Дочь Ксюшу она отправляет в разные лагеря последние три года. И всякий раз находит в дочери приятные изменения. Девочка только вернулась с очередного отдыха. Мать тут же засыпала ее вопросами. В их опыте тоже были неприятные моменты. Однажды попали в сомнительный лагерь. Но это лишь доказательство того, что при выборе места для ребенка не нужно полагаться только на интуицию.
Полина из Петербурга тоже надолго запомнит летних отдых под Туапсе. И тоже не благодаря положительным эмоциям. Девочка — инвалид-колясочник, на юг поехала с мамой и бабушкой. Путевку подарила местная администрация. Перед тем как выехать на вокзал, Мария еще раз связалась с руководством лагеря.
Мария Загалова, мама Полины: «Нас уверили, что все будет готово. Все полностью оборудовано, пандусы, подъезды к морю, все, чтобы дети смогли отдыхать».
Все оказалось совсем наоборот. Лагерь — на вершине горы, к морю ведут сотни ступенек. Полине пришлось поначалу проводить время вдали от берега. В спальном корпусе тоже было не всем удобно. Один холодильник на 7-этажное здание, под окнами — мусор. Обещанный транспорт, на котором можно было добраться до пляжа, администрация все-таки предоставила.
Мария Загалова: «Всего 6 мест, нам приходилось добираться — 11 детей со взрослыми — без специальных кресел, ремней безопасности. Дороги — булыжники, галька, машина буксовала, приходилось толкать».
А на берегу Полину, ее маму и бабушку ждали новые испытания. Коляска по пляжу не ехала, колеса в гальку закапывались. Девочку приходилось носить на руках. Деревянные дорожки появились только через несколько дней. Причем доски лежали так, что и по ним невозможно было передвигаться. Теперь Мария пытается выяснить, кто и почему позволил этому лагерю под Туапсе принимать на смену детей инвалидов.
Как сообщает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, те, кто ответственно подходит к выбору лагеря, всегда обращают внимание на главные вещи, например, на природу вокруг. Лес, водоем — все, что для того, чтобы ребенок забыл о городской суете и дышал свежим воздухом. На территории обязательны условия для активного отдыха: спортзалы, открытые площадки. Горки и тренажеры нужно постоянно проверять. Отсутствие любого болтика или винтика может привести к травме. Комфортные и безопасные условия для жизни, корпус не выше двух этажей, на окнах должна быть москитная сетка. И, конечно, питание. Еда должны быть не только вкусной, разнообразной, но и качественной. Специалисты должны постоянно снимать пробу, чтобы избежать отравлений.
Возможно, именно халатность персонала столовой стала причиной ЧП в лагере в Свердловской области. Там после обеда в больницу попали десятки детей. В случившемся разбираются Следственный комитет и прокуратура. Вообще, необходимые санитарные условия — это то, без чего ни одному лагерю не позволят работать. Заключение о соответствии выдает Роспотребнадзор. Бланк с водяными знаками, который тяжело подделать.
Семён Плаксин, отдел Роспотребнадзора по организации санитарного надзора гигиены детей и подростков: «Регламентом предусмотрено проведение как плановых, так и внеплановых проверок, перед началом и потом не чаще 1 раза в смену».
Специалисты советуют родителям лично знакомиться с санитарным заключением еще до отправки ребенка в лагерь. Если у самих нет возможности съездить на место, документы есть у тех, кто путевку продает или выдает. Существуют также реестры, рейтинги в Интернете, черные списки. Но многим родителям лень изучать информацию. И порой они отправляют детей сами не зная куда.
Наталия Сидорина, председатель ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий: «Родители, покупая машину, проверяют, пробивают машину, так вот я рекомендую пробивать лагерь по реестру региональному, который есть у каждого субъекта».
Важно также выбрать не только качественное и приятное место, но и то, чем там дети будут заниматься. Программ — масса. От спорта до отработки личностных качеств. Например, в одном из подмосковных лагерей одно из направлений для школьников — навыки будущего. Детей порой не оторвать от занятий.
И главное, напоминают специалисты, к смыслу лагеря родители должны относиться правильно. Это не просто отпуск в кругу сверстников, но и путь к внутренним переменам в лучшую сторону. Поэтому, убедившись, что место надежное, взрослые не должны на время смены часто давать о себе знать.
Наталия Сидорина: «Я прежде всего просила бы родителей соблюдать дистанцию от лагеря и дать возможность ребенку взять то, что лагерь может дать».
Этому примеру следует Юля из Краснодара. Дочь Ксюшу она отправляет в разные лагеря последние три года. И всякий раз находит в дочери приятные изменения. Девочка только вернулась с очередного отдыха. Мать тут же засыпала ее вопросами. В их опыте тоже были неприятные моменты. Однажды попали в сомнительный лагерь. Но это лишь доказательство того, что при выборе места для ребенка не нужно полагаться только на интуицию.
Комментарии