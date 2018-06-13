Названы причины массового отравления детей на Урале

Роспотребнадзор раскрыл причины отравления более 60 детей в лагере «Сосновый» в Свердловской области.
По данным ведомства, источником кишечной инфекции стали сотрудники пищеблока.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: «Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки».
Кроме того, были обнаружены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом.
В ведомстве добавили, что после устранения выявленных нарушений работа лагеря будет возобновлена под особым контролем управления.
Восьмого июня дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. В больницы Нижнего Тагила и города Кушва были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. Шестеро из них продолжаются оставаться в медучреждениях: пять детей остаются в больнице Нижнего Тагила, еще один ребенок — в кушвинском медучреждении.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: «Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки».
Кроме того, были обнаружены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом.
В ведомстве добавили, что после устранения выявленных нарушений работа лагеря будет возобновлена под особым контролем управления.
Восьмого июня дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. В больницы Нижнего Тагила и города Кушва были госпитализированы 62 ребенка и двое вожатых. Шестеро из них продолжаются оставаться в медучреждениях: пять детей остаются в больнице Нижнего Тагила, еще один ребенок — в кушвинском медучреждении.
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