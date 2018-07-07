    После мощного землетрясения в Японии возникла угроза цунами

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    После мощного землетрясения в Японии возникла угроза цунами

    После мощного землетрясения в Японии возникла угроза цунами

    В субботу в Японии произошло сильное землетрясение, его магнитуда пока неизвестна.

    Как сообщает ТАСС, людей в случае подземных толчков призывают соблюдать меры безопасности: прятаться под стол и беречь голову.

    Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами.

    Ранее сообщалось, что из-за ливней в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести.

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