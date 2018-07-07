После мощного землетрясения в Японии возникла угроза цунами

В субботу в Японии произошло сильное землетрясение, его магнитуда пока неизвестна.
Как сообщает ТАСС, людей в случае подземных толчков призывают соблюдать меры безопасности: прятаться под стол и беречь голову.
Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами.
Ранее сообщалось, что из-за ливней в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести.
Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами.
Ранее сообщалось, что из-за ливней в Японии погибли 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести.
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