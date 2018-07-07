    Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 46

    комментировать
    • Видео Reuters © 2018, KYODO Kyodo
    Число погибших <nobr>из-за</nobr> ливней в Японии возросло до 46

    Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 46

    Число погибших <nobr>из-за</nobr> ливней в Японии возросло до 46
  • Видео Reuters © 2018, KYODO Kyodo

    • Жертвами непогоды в Японии стали 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают японские СМИ.

    Ранее сообщалось о восьми погибших.

    Также сообщается о разрушениях. В префектуре Хиросима мощное течение разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма дома затопило по второй этаж, люди взбираются на крыши и ждут помощи от спасателей. В спасательной операции задействованы 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной службы.

    В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги. Порядка трех миллионов человек получили рекомендации к эвакуации в связи с непогодой.

    Новости по теме

    Лето-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru