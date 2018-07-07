Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 46

Жертвами непогоды в Японии стали 46 человек, еще 48 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают японские СМИ.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
Также сообщается о разрушениях. В префектуре Хиросима мощное течение разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма дома затопило по второй этаж, люди взбираются на крыши и ждут помощи от спасателей. В спасательной операции задействованы 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной службы.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги. Порядка трех миллионов человек получили рекомендации к эвакуации в связи с непогодой.
Также сообщается о разрушениях. В префектуре Хиросима мощное течение разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма дома затопило по второй этаж, люди взбираются на крыши и ждут помощи от спасателей. В спасательной операции задействованы 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной службы.
В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги. Порядка трех миллионов человек получили рекомендации к эвакуации в связи с непогодой.
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