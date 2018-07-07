Хорватские фанаты перед матчем со сборной России сожгли Остров любви

Акция в поддержку сборной Хорватии обернулась серьезными последствиями. Фанаты планировали устроить на одном из островов в Адриатике красочное
файер-шоу, однако вместо этого подожгли хвойный лес.
Несколько фанатов решили поддержать свою сборную перед матчем с Россией, для чего через Facebook собрали более 100 человек на острове Галешняк (также известен как Остров любви, так как по форме напоминает символ сердца). Предполагалось, что участники зажгут на необитаемом островке бенгальские огни и факелы, а камера с квадрокоптера снимет красивые кадры.
Однако организаторы не учли, что остров покрыт хвойным лесом, а в это время года на Балканах пожароопасный сезон. В итоге остров вспыхнул за несколько минут. Чудом удалось эвакуировать всех участников флешмоба и избежать пострадавших и жертв.
В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту поджога. Как сообщает ТАСС, в Хорватии наказания за поджоги леса достаточно строги. Теперь недальновидным болельщикам грозит полгода тюрьмы. Если помимо поджога будет доказана статья о сборе людей в потенциально опасном месте, то организаторы мероприятия в поддержку хорватской сборной могут получить до пяти лет тюрьмы. Общественность осудила действия организаторов неудавшегося файер-шоу. Один из интернет-пользователей написал: «Ум человека ограничен, глупость — нет…».
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Однако организаторы не учли, что остров покрыт хвойным лесом, а в это время года на Балканах пожароопасный сезон. В итоге остров вспыхнул за несколько минут. Чудом удалось эвакуировать всех участников флешмоба и избежать пострадавших и жертв.
В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту поджога. Как сообщает ТАСС, в Хорватии наказания за поджоги леса достаточно строги. Теперь недальновидным болельщикам грозит полгода тюрьмы. Если помимо поджога будет доказана статья о сборе людей в потенциально опасном месте, то организаторы мероприятия в поддержку хорватской сборной могут получить до пяти лет тюрьмы. Общественность осудила действия организаторов неудавшегося файер-шоу. Один из интернет-пользователей написал: «Ум человека ограничен, глупость — нет…».
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится сегодня на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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