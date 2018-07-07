На Сочи, где сегодня вечером в четвертьфинале чемпионата мира сыграют сборные России и Хорватии, обрушился мощный тропический ливень. Всего за час выпала треть месячной нормы осадков.
Затопило привокзальную площадь и участок федеральной трассы между Адлером и Сочи. Движение пришлось временно перекрыть. По городу жители и туристы передвигались по пояс в воде.
Но стадион «Фишт», на котором пройдет матч, непотопляем. Газон в целости и сохранности. Да и синоптики успокаивают: небо уже прояснилось, и во время матча ожидается хорошая погода. Встреча начнется в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
Но стадион «Фишт», на котором пройдет матч, непотопляем. Газон в целости и сохранности. Да и синоптики успокаивают: небо уже прояснилось, и во время матча ожидается хорошая погода. Встреча начнется в 21:00. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.
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