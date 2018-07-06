На Сочи за сутки до четвертьфинального матча
ЧМ-2018 Россия — Хорватия обрушился мощный тропический ливень. На дорогах образовались автомобильные пробки.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы произошедшего, в некоторых местах вода доходит до середины колеса, в других — до капота легковых машин. Из-за подтоплений на въезде в Адлер со стороны Сочи возникли пробки.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, за час выпала треть месячной нормы осадков, в результате чего оказались подтоплены низинные участки дорог в Адлере.
Представитель городской администрации: «Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. В районе Адлера подтопило федеральную трассу, есть сведения о небольшом подтоплении в районе улицы Гастелло. Других данных о каких-либо серьезных последствиях нет. По данным нашего гидрометцентра, выпала в течение часа треть месячной нормы».
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, за час выпала треть месячной нормы осадков, в результате чего оказались подтоплены низинные участки дорог в Адлере.
Представитель городской администрации: «Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. В районе Адлера подтопило федеральную трассу, есть сведения о небольшом подтоплении в районе улицы Гастелло. Других данных о каких-либо серьезных последствиях нет. По данным нашего гидрометцентра, выпала в течение часа треть месячной нормы».
Встреча ¼ финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 21:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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