Украинцам угрожает нехватка питьевой воды из-за закрытия завода

На Украине, похоже, нарастает кризис в водоснабжении. После закрытия одного из предприятий в стране ожидается коллапс в обеспечении питьевой водой в летний период.
Еще в прошлом месяце ведущее предприятие химической промышленности Украины «ДнепрАзот», которое производит жидкий хлор для обеззараживания воды, остановило работу на неопределенный срок из-за высокой цены на газ.
«Киевводоканал»: «В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды».
Отмечается, что на некоторых предприятиях отрасли остатков хлора хватит на 7–20 дней. Таким образом, если завод не возобновит свою работу, то уже в ближайшие дни подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена. Кроме того, около 60 тысяч жителей города Каменское, где расположен завод, рискуют остаться без тепла в осеннее-зимний период. А тысячи сотрудников «ДнепрАзота» могут столкнуться с безработицей.
В «Киевводоканале» отметили, что альтернативные варианты закупок хлора, в том числе в Европе, в настоящее время сопряжены с проблемами.
«Киевводоканал»: «В связи с этим на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды».
Отмечается, что на некоторых предприятиях отрасли остатков хлора хватит на 7–20 дней. Таким образом, если завод не возобновит свою работу, то уже в ближайшие дни подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена. Кроме того, около 60 тысяч жителей города Каменское, где расположен завод, рискуют остаться без тепла в осеннее-зимний период. А тысячи сотрудников «ДнепрАзота» могут столкнуться с безработицей.
В «Киевводоканале» отметили, что альтернативные варианты закупок хлора, в том числе в Европе, в настоящее время сопряжены с проблемами.
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