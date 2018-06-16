На Украине из-за высокой цены на газ закрылся завод «Днепразот»

Ведущее предприятие химической промышленности Украины «Днепразот» остановило работу на неопределенный срок срок
из-за высокой цены на газ.
Об этом сообщил на своей станице в Facebook председатель правления завода Сергей Сидоров.
Сергей Сидоров, председатель правления завода: «С 15.06.2018 предприятие АО „Днепразот“ вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое восемь десятилетий создавало себе имя, было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено».
Сидоров пояснил, что работу предприятия пришлось остановить из-за высокой цена на газ для промпотребителей. По его словам, политика украинского государства «создала все предпосылки, чтобы химическая промышленность оказалась на грани уничтожения». Председатель правления также добавил, что потери от «подобных действий» будут колоссальными уже в этом году.
О закрытии «Днепразота» также написал в Facebook депутат и бывший руководитель предприятия Александр Дубинин . Он отметил, что последствия остановки завода станут катастрофическими для всей страны. В частности, Украину может ожидать коллапс в обеспечении питьевой водой, особенно в летний период. Кроме того, около 60 тысяч жителей города Каменское, где расположен завод, останутся без тепла в осеннее-зимний период. Также от 4 до 12 тысячам сотрудников «Днепразота» грозит безработица.
«Днепроазот» — крупнейшее предприятие химической промышленности Украины. Предприятие производит жидкий хлор, который применяется для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод. Кроме того, завод поставляет минеральные удобрения, продукты базовой химии и товаров народного потребления.
Сергей Сидоров, председатель правления завода: «С 15.06.2018 предприятие АО „Днепразот“ вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое восемь десятилетий создавало себе имя, было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено».
Сидоров пояснил, что работу предприятия пришлось остановить из-за высокой цена на газ для промпотребителей. По его словам, политика украинского государства «создала все предпосылки, чтобы химическая промышленность оказалась на грани уничтожения». Председатель правления также добавил, что потери от «подобных действий» будут колоссальными уже в этом году.
О закрытии «Днепразота» также написал в Facebook депутат и бывший руководитель предприятия Александр Дубинин . Он отметил, что последствия остановки завода станут катастрофическими для всей страны. В частности, Украину может ожидать коллапс в обеспечении питьевой водой, особенно в летний период. Кроме того, около 60 тысяч жителей города Каменское, где расположен завод, останутся без тепла в осеннее-зимний период. Также от 4 до 12 тысячам сотрудников «Днепразота» грозит безработица.
«Днепроазот» — крупнейшее предприятие химической промышленности Украины. Предприятие производит жидкий хлор, который применяется для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод. Кроме того, завод поставляет минеральные удобрения, продукты базовой химии и товаров народного потребления.
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