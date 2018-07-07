США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации

Соединённые Штаты и Северная Корея согласовали формирование рабочих групп, в том числе по вопросам, касающимся денуклеаризации полуострова.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента США, рабочие группы будут заниматься проработкой технических вопросов, в том числе оценки мер Пхеньяна по отказу от ядерной программы.
Кроме того, по информации агентства, госсекретарь США Майк Помпео обсудил с представителями КНДР вопрос репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950–1953 годах.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. 7 июля он покинет Северную Корею и отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.
Кроме того, по информации агентства, госсекретарь США Майк Помпео обсудил с представителями КНДР вопрос репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950–1953 годах.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для встречи с Ким Чен Ыном и другими северокорейскими политиками. 7 июля он покинет Северную Корею и отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи.
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