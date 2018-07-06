Помпео подарит Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Пхеньян с визитом, в ходе которого планирует подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man британского певца Элтона Джона.
Помимо письма от американского президента Дональда Трампа, дипломат передаст Ким Чен Ыну музыкальный диск с песней, название которой лидер Соединенных Штатов в качестве эпитета использовал в прошлом году, когда КНДР приступила к активному проведению ракетных испытаний, сообщает South China Morning Post.
Напомним, в 2017 году президент США несколько раз называл Ким Чен Ына маленьким «человеком-ракетой», в ответ же лидер КНДР отозвался о Трампе как о «выжившем из ума старике».
Между тем агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что вторая встреча на высшем уровне между лидерами Северной Кореи и США может состояться в Швейцарии — в Берне, Женеве или Давосе. Встреча должна быть посвящена детальному обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.
Напомним, в 2017 году президент США несколько раз называл Ким Чен Ына маленьким «человеком-ракетой», в ответ же лидер КНДР отозвался о Трампе как о «выжившем из ума старике».
Между тем агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что вторая встреча на высшем уровне между лидерами Северной Кореи и США может состояться в Швейцарии — в Берне, Женеве или Давосе. Встреча должна быть посвящена детальному обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.
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