    Момент ДТП с 9 погибшими на Кубани попал на видео. ДТП, Краснодарский край, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМомент ДТП с 9 погибшими на Кубани попал на видео

    Момент ДТП с 9 погибшими на Кубани попал на видео

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    Момент ДТП с 9 погибшими на Кубани попал на видео

    Момент ДТП с 9 погибшими на Кубани попал на видео

      Момент столкновения двух легковых автомобилей в Краснодарском крае, в результате которого погибли 9 человек, попал на видео.

      Напомним, авария произошла сегодня в Белореченском районе недалеко от населенного пункта Гливенко Рязанского сельского поселения. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли девять человек, включая ребенка. Еще один человек пострадал.

      Как сообщил ТАСС глава Рязанского сельского поселения Николай Чернов, девушка, пострадавшая в аварии, находится в реанимации.

      Николай Чернов: «Одна девушка молодая, лет 19, в реанимации в центральной районной больнице. Машины сильно искорежены. Двух человек выбросило на дорогу, остальные в машинах».

      Как уточнили в пресс-службе МВД по региону, водитель автомобиля ВАЗ-21015 не справился с управлением и допустил столкновение с «LADA Priora универсал».

      В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Наряд ДПС регулирует движение автотранспорта.

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