Девять человек погибли при столкновении двух машин в Краснодарском крае

Девять человек, включая ребенка, погибли в результате ДТП с участием двух машин в Краснодарском крае.
Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе, авария произошла в Белореченском районе.
Из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы: «На автодороге недалеко от населенного пункта Гливенко Рязанского сельского поселения, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли девять человек, включая ребенка. Еще один человек пострадал».
Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы: «На автодороге недалеко от населенного пункта Гливенко Рязанского сельского поселения, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли девять человек, включая ребенка. Еще один человек пострадал».
Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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