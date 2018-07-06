    Девять человек погибли при столкновении двух машин в Краснодарском крае

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    Девять человек погибли при столкновении двух машин в Краснодарском крае

    Девять человек погибли при столкновении двух машин в Краснодарском крае

    Девять человек, включая ребенка, погибли в результате ДТП с участием двух машин в Краснодарском крае.

    Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе, авария произошла в Белореченском районе.

    Из сообщения единой дежурно-диспетчерской службы: «На автодороге недалеко от населенного пункта Гливенко Рязанского сельского поселения, столкнулись два легковых автомобиля. В результате погибли девять человек, включая ребенка. Еще один человек пострадал».

    Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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