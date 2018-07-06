Глава Минсельхоза не исключил пересмотра прогноза по урожаю

Прогноз по урожаю в России может быть пересмотрен, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Дмитрий Патрушев: «Те цифры, которые я озвучивал на протяжении последней недели, пока подтверждаются — порядка 100 млн тонн. Мы надеемся, что такой объем зерна мы соберем в этом году. При этом надо четко совершенно понимать, что прогноз на перспективу может быть изменен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия. Будет возможность собрать больше — конечно, мы приложим все усилия и это сделаем».
В прошлом году урожай был рекордным — 135 миллионов тонн. В этом году аграриям помешала засуха. Снизится и экспорт. Однако эксперты отмечают, что неурожай может поднять цены и увеличить экспортную выручку.
В прошлом году урожай был рекордным — 135 миллионов тонн. В этом году аграриям помешала засуха. Снизится и экспорт. Однако эксперты отмечают, что неурожай может поднять цены и увеличить экспортную выручку.
Комментарии