    Глава Минсельхоза не исключил пересмотра прогноза по урожаю. зерно, Минсельхоз РФ, сельское хозяйство, урожай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минсельхоза не исключил пересмотра прогноза по урожаю

    Глава Минсельхоза не исключил пересмотра прогноза по урожаю

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    Глава Минсельхоза не исключил пересмотра прогноза по урожаю

    Глава Минсельхоза не исключил пересмотра прогноза по урожаю

      Прогноз по урожаю в России может быть пересмотрен, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

      Дмитрий Патрушев: «Те цифры, которые я озвучивал на протяжении последней недели, пока подтверждаются — порядка 100 млн тонн. Мы надеемся, что такой объем зерна мы соберем в этом году. При этом надо четко совершенно понимать, что прогноз на перспективу может быть изменен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия. Будет возможность собрать больше — конечно, мы приложим все усилия и это сделаем».

      В прошлом году урожай был рекордным — 135 миллионов тонн. В этом году аграриям помешала засуха. Снизится и экспорт. Однако эксперты отмечают, что неурожай может поднять цены и увеличить экспортную выручку.

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