Глава Минсельхоза доложил Путину о ходе уборочной кампании

В этом году из-за засухи урожай зерновых будет немного меньше, чем в прошлом. Об этом Владимиру Путину сегодня сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. На встрече в Кремле президент интересовался ходом уборочной кампании.

Владимир Путин: «Дмитрий Николаевич, у нас посевная продолжается? И уборка уже началась?»



Дмитрий Патрушев: «На юге страны еще ведутся уборочные работы, но на 27 июня намолочено уже 4,4 миллиона тонн зерна. Но в связи с засухой урожайность у нас чуть-чуть пониже, чем в прошлом году: на пять центнеров с гектара мы собираем меньше. И в сложившихся условиях, Владимир Владимирович, пока рано, наверное, делать какие-то точные прогнозы. Тем не менее рассчитываем на то, что порядка 100 миллионов тонн зерна мы соберем».



По словам Патрушева, экспорт зерна — с учетом имеющихся запасов — сохранится на уровне прошлого года.



Шла речь и о новой системе выдачи льготных кредитов, которую несколько месяцев назад поручил внедрить президент. И вот сейчас только краткосрочных займов одобрено на общую сумму более 220 миллиардов рублей.