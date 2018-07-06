Задержанный в Москве болельщик из Британии арестован на два месяца

Тушинский суд Москвы арестовал британца Тревора Мартина Хорсли, задержанного на столичном стадионе по запросу ОАЭ.
Как сообщает «Интерфакс», суд постановил заключить Хорсли под стражу до 31 августа 2018 года. Таким образом, было удовлетворено ходатайство Тушинской межрайонной прокуратуры.
Ранее стало известно, что во время одного из матчей на стадионе в российской столице по запросу ОАЭ был задержан британец Тревор Мартин Хорсли. В 2011 году в Дубае он расплатился за крупную покупку недействительным чеком. После ареста его планируют экстрадировать из России в ОАЭ.
При этом адвокат называет произошедшее ошибкой. По его мнению, Хорсли просто забыли исключить из базы данных российского отделения Интерпола, а обвинения в ОАЭ с его подзащитного давно сняты.
Ранее стало известно, что во время одного из матчей на стадионе в российской столице по запросу ОАЭ был задержан британец Тревор Мартин Хорсли. В 2011 году в Дубае он расплатился за крупную покупку недействительным чеком. После ареста его планируют экстрадировать из России в ОАЭ.
При этом адвокат называет произошедшее ошибкой. По его мнению, Хорсли просто забыли исключить из базы данных российского отделения Интерпола, а обвинения в ОАЭ с его подзащитного давно сняты.
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