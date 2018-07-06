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    Сотрудники британского посольства посетили задержанного в РФ болельщика

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    Сотрудники британского посольства посетили задержанного в РФ болельщика

    Сотрудники британского посольства посетили задержанного в РФ болельщика

    Представители посольства Великобритании посетили английского футбольного болельщика, задержанного в Москве. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

    Ранее стало известно, что во время одного из матчей на стадионе в российской столице по запросу ОАЭ был задержан британец Тревор Мартин Хорсе. В 2011 году в Дубае он расплатился за крупную покупку недействительным чеком. Сегодня Тушинский суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Хорсе для последующей экстрадиции в ОАЭ.

    По словам Магомеда Эсендирова, адвоката задержанного, когда Хорсе узнал о ситуации с чеком, то сразу же перевел в ОАЭ необходимую сумму. По данным представителя защиты, дело в отношении британца было прекращено и это подтверждается необходимыми документами.

    Задержание Хорсе в России Эсендиров связал с возможной ошибкой. Он не исключил, что его подзащитного просто забыли удалить из базы данных российского отделения Интерпола, передает РИА Новости.

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