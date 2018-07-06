Лавров: Путин и Трамп обсудят Сирию, Украину и «все, что захотят»

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на предстоящем саммите в Хельсинки обсудят Сирию, Украину и любые темы, «какие захотят», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел ответил на вопрос о том, сформирована ли повестка дня предстоящей встречи в Хельсинки.
«Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать», — сказал Сергей Лавров. «И Сирия будет обсуждаться, и Украина. Все, что они захотят обсудить, они обсудят», — цитирует министра «Интерфакс».
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.
«Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать», — сказал Сергей Лавров. «И Сирия будет обсуждаться, и Украина. Все, что они захотят обсудить, они обсудят», — цитирует министра «Интерфакс».
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщил посол США в России Джон Хантсман главы двух государств проведут встречу один на один, после этого состоятся переговоры в расширенном составе. Ранее глава Белого дома выразил уверенность в том, что предстоящая встреча с российским лидером пройдет прекрасно.
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