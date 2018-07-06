    ¼ финала ЧМ: Уругвай — Франция

    Сергей Пенкин опроверг информацию о том, что его обворовали

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    Сергей Пенкин опроверг информацию о том, что его обворовали

    Сергей Пенкин опроверг информацию о том, что его обворовали

    В интервью НТВ певец сказал, что сообщения СМИ не соответствуют действительности.

    Ранее сообщалось, что уснувший на лавочке в центре Москвы Пенкин лишился золотой цепочки, часов, золотого кольца и iPhone X. Их общая стоимость превысила миллион рублей, утверждала пресса со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Инциденту предшествовали посиделки Пенкина с компанией в кафе. После этого он решил вздремнуть на свежем воздухе.

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