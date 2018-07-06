    Уснувшего на лавочке певца Пенкина обокрали на 1 млн в центре Москвы

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    • Фото: Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС
    Уснувшего на лавочке певца Пенкина обокрали на 1 млн в центре Москвы

    Уснувшего на лавочке певца Пенкина обокрали на 1 млн в центре Москвы

    Уснувшего на лавочке певца Пенкина обокрали на 1 млн в центре Москвы
  • Фото: Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС

    • Наручные часы, золотое кольцо и iPhone X украли у эстрадного певца Сергея Пенкина, уснувшего на лавочке в центре столицы.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе.

    Из сообщения источника: «Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X».

    В свою очередь источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что певец оценил материальный ущерб в 1 млн 10 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и приступили к розыску преступника.

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