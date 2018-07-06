Уснувшего на лавочке певца Пенкина обокрали на 1 млн в центре Москвы

Наручные часы, золотое кольцо и iPhone X украли у эстрадного певца Сергея Пенкина, уснувшего на лавочке в центре столицы.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе.
Из сообщения источника: «Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X».
В свою очередь источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что певец оценил материальный ущерб в 1 млн 10 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и приступили к розыску преступника.
Из сообщения источника: «Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X».
В свою очередь источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что певец оценил материальный ущерб в 1 млн 10 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и приступили к розыску преступника.
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