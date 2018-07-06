Маттеус назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории

Чемпионат мира по футболу в России — лучший по организации. Об этом сегодня на встрече легенд мирового футбола с Владимиром Путиным заявил Лотар Маттеус. Знаменитому немецкому футболисту стоит верить: он как игрок принял участие в пяти мундиалях и еще в пяти — как спортивный функционер.
Обращаясь к гостям, Владимир Путин поблагодарил президента FIFA Джанни Инфантино за помощь в организации такой встречи.
Делясь впечатлениями от чемпионата мира, легенды не скупились на похвалу. Победитель мундиаля 1990 года Лотар Маттеус и вовсе назвал турнир в России лучшим за всю историю. Впрочем, сам футболист давно проникся нашей страной — у него даже жена русская, а ребенок и вовсе имеет двойное гражданство. Так что и сам футболист не исключает, что Маттеус-младший когда-нибудь наденет форму сборной России.
Лотар Маттеус, чемпион мира 1990 года: «Он пока не увлекается футболом, больше автоспортом. Да, у него два паспорта. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы он приносил пользу Германии. Но как отец я приму любое его решение».
После встречи футболисты много шутили и улыбались. Говорили, что уже знают имя будущего чемпиона мира, но сохранят тайну до финала. При этом сами легенды признались: это далеко не последний их визит в Россию. Чемпионат мира настолько изменил их мнение о стране, что они уже через несколько месяцев готовы сюда вернуться.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Делясь впечатлениями от чемпионата мира, легенды не скупились на похвалу. Победитель мундиаля 1990 года Лотар Маттеус и вовсе назвал турнир в России лучшим за всю историю. Впрочем, сам футболист давно проникся нашей страной — у него даже жена русская, а ребенок и вовсе имеет двойное гражданство. Так что и сам футболист не исключает, что Маттеус-младший когда-нибудь наденет форму сборной России.
Лотар Маттеус, чемпион мира 1990 года: «Он пока не увлекается футболом, больше автоспортом. Да, у него два паспорта. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы он приносил пользу Германии. Но как отец я приму любое его решение».
После встречи футболисты много шутили и улыбались. Говорили, что уже знают имя будущего чемпиона мира, но сохранят тайну до финала. При этом сами легенды признались: это далеко не последний их визит в Россию. Чемпионат мира настолько изменил их мнение о стране, что они уже через несколько месяцев готовы сюда вернуться.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терёхина.
Комментарии