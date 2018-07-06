В Башкирии нашли пропавшую с другом 11-летнюю школьницу

Сегодня родственники школьницы, которая пропала три дня назад, смогли вздохнуть с облегчением. Ее нашли живой. Можно представить, что все это время происходило с близкими
11-летней девочки. Тем более что полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения. Сообщалось, что она ушла на прогулку с другом старше ее на несколько лет и оба перестали отвечать на телефонные звонки.
Трое суток родные 11-летней девочки не могли найти себе места, но не переставали надеяться. Небольшой поселок Иглино они обошли вдоль и поперек. Вместе с волонтерами заглянули в каждый двор, осмотрели все заброшенные дома и железнодорожные станции. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Похищение».
Сегодня все выдохнули с облегчением: школьница наконец-то нашлась. Правда, перед тем, как попасть домой, ей придется ответить на вопросы следователей. Главный из них — почему ушла из дома. По словам бабушки, девочка ни в чем не нуждалась и всегда была в центре родительского внимания. Слова о том, что дома не было ссор и царила дружеская атмосфера, подтверждают и другие члены многодетной семьи.
Перед тем как пропасть, школьница собиралась встретиться со своим 15-летним другом. Это все, что было известно родителям. Бабушка случайно услышала обрывок разговора внучки по телефону. С этим они обратились за помощью к полицейским. Те выяснили, что приятель также не вернулся домой. Оба подростка выключили телефоны и больше не заходили в социальные сети. Тогда и возникла версия с похищением. Но теперь становится ясно, что история скорее из разряда Ромео и Джульетты.
Представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «Почти сразу подростков объявили в розыск. Первым делом сыщики опросили знакомых пропавших детей. Поговорили и с педагогами. И мальчик, и девочка учились в одной школе, и их часто видели вместе».
Наталья Сырыгина, учитель: «Она обыкновенный ребенок своего возраста, у нее друзья есть. Очень общительная. Конечно, не обходится без каких-то междусобойчиков между подростками, но все решалось очень позитивно, и дружба продолжалась между ними».
Девочку нашли благодаря случайности. Следователи наткнулись на ее старшего товарища, когда тот один брел вдоль магазина. В отделении, куда его доставили, девятиклассник рассказал, что никого не похищал. А школьница все это время пряталась у их общего знакомого. Тому, кто скрывал беглецов, теперь тоже придется объясниться. А их родителям наверняка предстоит серьезный разговор с представителями органов опеки.
Сегодня все выдохнули с облегчением: школьница наконец-то нашлась. Правда, перед тем, как попасть домой, ей придется ответить на вопросы следователей. Главный из них — почему ушла из дома. По словам бабушки, девочка ни в чем не нуждалась и всегда была в центре родительского внимания. Слова о том, что дома не было ссор и царила дружеская атмосфера, подтверждают и другие члены многодетной семьи.
Перед тем как пропасть, школьница собиралась встретиться со своим 15-летним другом. Это все, что было известно родителям. Бабушка случайно услышала обрывок разговора внучки по телефону. С этим они обратились за помощью к полицейским. Те выяснили, что приятель также не вернулся домой. Оба подростка выключили телефоны и больше не заходили в социальные сети. Тогда и возникла версия с похищением. Но теперь становится ясно, что история скорее из разряда Ромео и Джульетты.
Представитель СУ СК РФ по Республике Башкортостан: «Почти сразу подростков объявили в розыск. Первым делом сыщики опросили знакомых пропавших детей. Поговорили и с педагогами. И мальчик, и девочка учились в одной школе, и их часто видели вместе».
Наталья Сырыгина, учитель: «Она обыкновенный ребенок своего возраста, у нее друзья есть. Очень общительная. Конечно, не обходится без каких-то междусобойчиков между подростками, но все решалось очень позитивно, и дружба продолжалась между ними».
Девочку нашли благодаря случайности. Следователи наткнулись на ее старшего товарища, когда тот один брел вдоль магазина. В отделении, куда его доставили, девятиклассник рассказал, что никого не похищал. А школьница все это время пряталась у их общего знакомого. Тому, кто скрывал беглецов, теперь тоже придется объясниться. А их родителям наверняка предстоит серьезный разговор с представителями органов опеки.
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