Два школьника пропали в Башкирии

Башкирские следователи возбудили дело о похищении после пропажи
11-летней девочки, которая ушла со своим другом гулять и не вернулась домой, организован поиск детей.
Как сообщили в СУ СК по региону, вечером 3 июля девочка созвонилась со своим 15-летним другом, с которым они учатся в одной школе, ушла гулять и до настоящего момента дети не вернулись.
Из сообщения СУ СК по Республике Башкортостан: «Для эффективных следственных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье „Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего“».
Отмечается, что следователи устанавливают место нахождения детей, а также все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил РИА Новости, что девочку видели в населенном пункте Иглино.
Из сообщения СУ СК по Республике Башкортостан: «Для эффективных следственных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье „Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего“».
Отмечается, что следователи устанавливают место нахождения детей, а также все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил РИА Новости, что девочку видели в населенном пункте Иглино.
Комментарии