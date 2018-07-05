    Два школьника пропали в Башкирии

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    Два школьника пропали в Башкирии

    Два школьника пропали в Башкирии

    Башкирские следователи возбудили дело о похищении после пропажи 11-летней девочки, которая ушла со своим другом гулять и не вернулась домой, организован поиск детей.

    Как сообщили в СУ СК по региону, вечером 3 июля девочка созвонилась со своим 15-летним другом, с которым они учатся в одной школе, ушла гулять и до настоящего момента дети не вернулись.

    Из сообщения СУ СК по Республике Башкортостан: «Для эффективных следственных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье „Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего“».

    Отмечается, что следователи устанавливают место нахождения детей, а также все обстоятельства произошедшего. Источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил РИА Новости, что девочку видели в населенном пункте Иглино.

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