Глава компании «АЛРОСА» рассказал о будущем рынка алмазов и бриллиантов. Эксклюзив НТВ

Огранку уникального розового алмаза, добытого в Якутии, проведут с привлечением международных экспертов, но именно в России. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ сообщил генеральный директор компании «АЛРОСА» Сергей Иванов. Мы публикуем полную видеоверсию беседы.
«Мы сейчас оцениваем самый дорогой алмаз, который мы добыли в прошлом году на россыпном месторождении нашей дочерней компании „Алмазы Анабара“ на севере Якутии, в арктической зоне. Мы считаем, что его стоимость может доходить примерно до полумиллиона долларов за карат. Этот уникальный розовый алмаз — самый дорогой алмаз, добытый когда-либо в истории отечественной алмазодобычи, я демонстрировал Владимиру Владимировичу Путину в феврале этого года».
При весе в 27,85 карата стоимость камня до огранки составляет около 14 миллионов долларов. Что касается средней цены на ювелирные алмазы, то, по словам Иванова, здесь «АЛРОСА» немного опережает своего заграничного партнера и конкурента компанию De Beers.
Рынок бриллиантов рос медленно последние 10–15 лет, в то время как рост конкурирующих товаров составил десятки, а иногда даже сотни процентов. Сергей Иванов рассказал о рисках для соответствующей отрасли.
«Основной вызов для отрасли сегодня — это синтетические алмазы… Их доля потихоньку растет. Собственно, этот вызов и является для нас таким драйвером изменений в компании „АЛРОСА“. Потому что можно, честно скажу, лет пять, наверное, ничего не делать, и компания будет продолжать зарабатывать хорошую прибыль, будет способна платить дивиденды, налоги. Но мы должны быть готовы к тому, что цены на бриллианты могут рано или поздно начать падать».
В то же время, по словам Иванова, пока есть все основания полагать, что в ближайшие несколько лет рынок алмазов и бриллиантов останется стабильным.
«АЛРОСА» — один из крупнейших налогоплательщиков в России, говорит глава компании. Объем соответствующих поступлений в федеральный бюджет и в бюджет Республики Саха в этом году будет на уровне прошлого — около 70 миллиардов рублей. Сергей Иванов рассказал и о зарплатах сотрудников.
«Средняя зарплата в компании — около 120 тысяч рублей. При средних зарплатах по России это очень привлекательный уровень оплаты труда. Здесь нужно признать, что жизнь у нас дороже, чем, как мы любим говорить, на материке. У нас и коммуналка дороже, и с учетом всех транспортных расходов и продукты, и любые бытовые товары. Но тем не менее мы гордимся тем, что у нас достойный уровень оплаты труда и достойный социальный пакет».
По словам Иванова, «АЛРОСА» также инвестирует в социальные проекты около 10 миллиардов рублей. Один из знаковых проектов — реабилитационный центр под Якутском, где в год смогут обучаться около трех тысяч детей с нарушениями опорно-двигательной системы и отклонениями по зрению и слуху.
В эфир НТВ интервью Сергея Иванова программе «Поздняков» выйдет предстоящей ночью в 00:30.
При весе в 27,85 карата стоимость камня до огранки составляет около 14 миллионов долларов. Что касается средней цены на ювелирные алмазы, то, по словам Иванова, здесь «АЛРОСА» немного опережает своего заграничного партнера и конкурента компанию De Beers.
Рынок бриллиантов рос медленно последние 10–15 лет, в то время как рост конкурирующих товаров составил десятки, а иногда даже сотни процентов. Сергей Иванов рассказал о рисках для соответствующей отрасли.
«Основной вызов для отрасли сегодня — это синтетические алмазы… Их доля потихоньку растет. Собственно, этот вызов и является для нас таким драйвером изменений в компании „АЛРОСА“. Потому что можно, честно скажу, лет пять, наверное, ничего не делать, и компания будет продолжать зарабатывать хорошую прибыль, будет способна платить дивиденды, налоги. Но мы должны быть готовы к тому, что цены на бриллианты могут рано или поздно начать падать».
В то же время, по словам Иванова, пока есть все основания полагать, что в ближайшие несколько лет рынок алмазов и бриллиантов останется стабильным.
«АЛРОСА» — один из крупнейших налогоплательщиков в России, говорит глава компании. Объем соответствующих поступлений в федеральный бюджет и в бюджет Республики Саха в этом году будет на уровне прошлого — около 70 миллиардов рублей. Сергей Иванов рассказал и о зарплатах сотрудников.
«Средняя зарплата в компании — около 120 тысяч рублей. При средних зарплатах по России это очень привлекательный уровень оплаты труда. Здесь нужно признать, что жизнь у нас дороже, чем, как мы любим говорить, на материке. У нас и коммуналка дороже, и с учетом всех транспортных расходов и продукты, и любые бытовые товары. Но тем не менее мы гордимся тем, что у нас достойный уровень оплаты труда и достойный социальный пакет».
По словам Иванова, «АЛРОСА» также инвестирует в социальные проекты около 10 миллиардов рублей. Один из знаковых проектов — реабилитационный центр под Якутском, где в год смогут обучаться около трех тысяч детей с нарушениями опорно-двигательной системы и отклонениями по зрению и слуху.
В эфир НТВ интервью Сергея Иванова программе «Поздняков» выйдет предстоящей ночью в 00:30.
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