Глава «Алросы» показал Путину два уникальных драгоценных камня

Сегодня в
Ново-Огарёве Владимир Путин провел рабочую встречу с главой компании «Алроса» Сергеем Ивановым.
Сергей Иванов доложил президенту о рекордном уровне алмазодобычи по итогам прошлого года, а также показал два уникальных драгоценных камня — розовый и желтый алмазы, это самые дорогие находки в отечественной истории.
Отдельно Сергей Иванов рассказал о причинах и последствиях аварии на якутском руднике «Мир» в августе прошлого года. По его словам, затопление в шахте, жертвами которого стали восемь человек, произошло отчасти из-за проектных ошибок. Почти все работавшие на руднике сотрудники уже трудоустроены на предприятиях «Алросы». Президент поинтересовался, как компания помогает семьям погибших.
Иванов сообщил, что всем семьям были обеспечены выплаты: это и страховые выплаты, и прямая поддержка от компании «Алроса», поддержка бюджета Республики Саха. Губернатор Белгородской области также принял решение оказать отдельную адресную поддержку из регионального бюджета.
Иванов признал, что авария на руднике «Мир» повлияет на добычу компании в ближайшие годы, однако «Алроса» остается мировым лидером. Осенью в Якутии планируется запуск нового месторождения, кроме того, «Алроса» рассчитывает освоить одно из крупнейших мировых месторождений алмазов в Анголе.
Отдельно Сергей Иванов рассказал о причинах и последствиях аварии на якутском руднике «Мир» в августе прошлого года. По его словам, затопление в шахте, жертвами которого стали восемь человек, произошло отчасти из-за проектных ошибок. Почти все работавшие на руднике сотрудники уже трудоустроены на предприятиях «Алросы». Президент поинтересовался, как компания помогает семьям погибших.
Иванов сообщил, что всем семьям были обеспечены выплаты: это и страховые выплаты, и прямая поддержка от компании «Алроса», поддержка бюджета Республики Саха. Губернатор Белгородской области также принял решение оказать отдельную адресную поддержку из регионального бюджета.
Иванов признал, что авария на руднике «Мир» повлияет на добычу компании в ближайшие годы, однако «Алроса» остается мировым лидером. Осенью в Якутии планируется запуск нового месторождения, кроме того, «Алроса» рассчитывает освоить одно из крупнейших мировых месторождений алмазов в Анголе.
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