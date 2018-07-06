Путин посетовал на «эгоизм отдельных стран» в борьбе с киберугрозами

Правила регулирования Интернета должны быть едиными для всего мира и учитывать права всех государств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве.
Российский президент посетовал на «эгоизм отдельных стран», который вредит борьбе с киберугрозами.
Владимир Путин, президент РФ: «Особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех, международный стандарт, который бы максимально учитывал права и интересы всех государств. Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и в собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности».
В качестве положительного примера Путин привел согласование России с европейскими государствами единых правил защиты персональных данных в рамках Совета Европы.
Путин также сообщил, что в России будет создана система обмена информацией между компаниями и правоохранительными органами, которая позволит координировать действия при реагировании на киберугрозы.
Российский лидер добавил, что эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе и снятии барьеров, которые ограничивают прогресс, но с учетом ответственности и потенциальных рисков.
Сайт НТВ.Ru вел прямую трансляцию Международного конгресса «Сбербанка» по кибербезопасности. Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве 5–6 июля. В форуме принимают участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний, мировые эксперты, представители различных российских ведомств, поставщики продуктов и услуг кибербезопасности.
Владимир Путин, президент РФ: «Особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех, международный стандарт, который бы максимально учитывал права и интересы всех государств. Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и в собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности».
В качестве положительного примера Путин привел согласование России с европейскими государствами единых правил защиты персональных данных в рамках Совета Европы.
Путин также сообщил, что в России будет создана система обмена информацией между компаниями и правоохранительными органами, которая позволит координировать действия при реагировании на киберугрозы.
Российский лидер добавил, что эффективное цифровое развитие может быть основано только на цифровой свободе и снятии барьеров, которые ограничивают прогресс, но с учетом ответственности и потенциальных рисков.
Сайт НТВ.Ru вел прямую трансляцию Международного конгресса «Сбербанка» по кибербезопасности. Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве 5–6 июля. В форуме принимают участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний, мировые эксперты, представители различных российских ведомств, поставщики продуктов и услуг кибербезопасности.
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