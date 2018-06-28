ЦБ РФ обязал банки сообщать о хакерских атаках

Банки и операторы платежной инфраструктуры будут обязаны сообщать в ЦБ о совершенных в их отношении кибератаках.
С 1 июля 2018 года банки и операторы услуг платежной инфраструктуры будут обязаны сообщать в ЦБ обо всех хакерских атаках, совершенных в их отношении. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу ЦБ. Кредитные организации будут должны отправлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки не только сообщения о факте атаки, но и ее технические параметры. Ранее банки предоставляли эту информацию на добровольной основе.
Ожидается, что нововведение поможет усилить защиту финансового сектора от киберугроз. Как отмечает ЦБ, данные смогут использовать не только сами кредитные организации, но и правоохранительные органы.
Кроме того, ЦБ намерен оценивать, насколько эффективно банки используют защиту данных при переводе средств сторонним организациям.
Ожидается, что нововведение поможет усилить защиту финансового сектора от киберугроз. Как отмечает ЦБ, данные смогут использовать не только сами кредитные организации, но и правоохранительные органы.
Кроме того, ЦБ намерен оценивать, насколько эффективно банки используют защиту данных при переводе средств сторонним организациям.
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