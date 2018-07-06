«Конец эпохи»: жители Японии прокомментировали казнь лидера секты «Аум Синрикё»

В Японии сегодня поставили точку в деле одного из самых страшных терактов в истории. Утром власти страны объявили о казни семи из 13 приговоренных к высшей мере руководителей секты «Аум Синрикё». На эшафот отправились непосредственные организаторы и исполнители газовой атаки в токийском метро.
Японские телеканалы меняют сетку вещания, прерывают запланированные эфиры, чтобы сообщить: смертный приговор, вынесенный Токийским окружным судом еще в 2004 году, приведен в исполнение.
Тидзуо Мацумото — это настоящее имя лидера религиозной секты «Аум Синрикё», но во всем мире его знают как Сёко Асахару. В один день с ним казнены и его ближайшие соратники, все — фигуранты дела о теракте в токийском метро в 1995 году. Тогда преступники на пяти разных станциях проткнули пакеты с газом зарином. В результате погибли 13 человек, более 5 тысяч получили тяжелые отравления, многие потеряли слух, зрение, кто-то на всю жизнь остался обездвиженным.
Только спустя почти два месяца полиция Токио арестовала Асахару и около 30 человек из руководства секты. Свою причастность к химической атаке они отрицали, но после проведенных обысков появились неопровержимые доказательства: Сёко Асахара лично отдавал приказы об изготовлении зарина и его применении. Следствие установило, что у «Аум Синрикё» даже был свой небольшой завод для производства нервно-паралитических газов. Громкий судебный процесс растянулся больше чем на десятилетие, к ответственности привлекли около 200 человек.
Масами Сакури, местный житель: «У меня ощущение, что казнь основателя секты — это своеобразный конец эпохи, столько лет прошло, я сам успел за это время состариться».
О проведении «казни века», как ее уже окрестили некоторые СМИ, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии.
Ёсихидэ Суга, главный секретарь кабинета министров Японии: «Я получил отчет о казни, проведенной в отношении подсудимого Тидзуо Мацумото, известного как Сёко Асахара. Я считаю, что полиция и власти принимают все меры предосторожности — на случай каких-либо действий со стороны секты или ее членов».
«Аум Сенрикё» существует с 1987 года. В основе ее учения — ожидание конца света и последней битвы добра и зла, в которой должны погибнуть все грешники. У секты сотни тысяч последователей по всему миру, в том числе и в России, где она сейчас признана террористической организацией и официально запрещена. Популярность в нашей стране это движение приобрело в 90-е, а его лидер Сёко Асахара приезжал в Москву и якобы даже планировал встретиться с президентом Борисом Ельциным. На свою пиар-компанию в России создатель «Аум Сенрикё» потратил несколько миллионов долларов. Проводил массовые медитации на стадионах, давал интервью, ездил по городам с выступлениями.
Такенари Хирошита, местный житель: «Я знаю, что на международном уровне всегда ведутся дебаты о высшей мере наказания. Но думаю, что в этом случае, учитывая тяжесть преступления и количество пострадавших, проведение смертной казни было неизбежно».
Руководителей секты «Аум Сенрикё» признали виновными не только в подготовке теракта в токийском метро, за год до этого зарин распылили в городе Мацумото в префектуре Нагано — жертвами стали семь человек, отравлены около 600. А еще были эксперименты над людьми с использованием нервно-паралитических газов, похищения, убийства. Десятки эпизодов, тысячи томов судебных дел и 23 года — с момента ареста до казни основателя одной из самых известных и жестоких сект в мире.
Тидзуо Мацумото — это настоящее имя лидера религиозной секты «Аум Синрикё», но во всем мире его знают как Сёко Асахару. В один день с ним казнены и его ближайшие соратники, все — фигуранты дела о теракте в токийском метро в 1995 году. Тогда преступники на пяти разных станциях проткнули пакеты с газом зарином. В результате погибли 13 человек, более 5 тысяч получили тяжелые отравления, многие потеряли слух, зрение, кто-то на всю жизнь остался обездвиженным.
Только спустя почти два месяца полиция Токио арестовала Асахару и около 30 человек из руководства секты. Свою причастность к химической атаке они отрицали, но после проведенных обысков появились неопровержимые доказательства: Сёко Асахара лично отдавал приказы об изготовлении зарина и его применении. Следствие установило, что у «Аум Синрикё» даже был свой небольшой завод для производства нервно-паралитических газов. Громкий судебный процесс растянулся больше чем на десятилетие, к ответственности привлекли около 200 человек.
Масами Сакури, местный житель: «У меня ощущение, что казнь основателя секты — это своеобразный конец эпохи, столько лет прошло, я сам успел за это время состариться».
О проведении «казни века», как ее уже окрестили некоторые СМИ, сообщил главный секретарь кабинета министров Японии.
Ёсихидэ Суга, главный секретарь кабинета министров Японии: «Я получил отчет о казни, проведенной в отношении подсудимого Тидзуо Мацумото, известного как Сёко Асахара. Я считаю, что полиция и власти принимают все меры предосторожности — на случай каких-либо действий со стороны секты или ее членов».
«Аум Сенрикё» существует с 1987 года. В основе ее учения — ожидание конца света и последней битвы добра и зла, в которой должны погибнуть все грешники. У секты сотни тысяч последователей по всему миру, в том числе и в России, где она сейчас признана террористической организацией и официально запрещена. Популярность в нашей стране это движение приобрело в 90-е, а его лидер Сёко Асахара приезжал в Москву и якобы даже планировал встретиться с президентом Борисом Ельциным. На свою пиар-компанию в России создатель «Аум Сенрикё» потратил несколько миллионов долларов. Проводил массовые медитации на стадионах, давал интервью, ездил по городам с выступлениями.
Такенари Хирошита, местный житель: «Я знаю, что на международном уровне всегда ведутся дебаты о высшей мере наказания. Но думаю, что в этом случае, учитывая тяжесть преступления и количество пострадавших, проведение смертной казни было неизбежно».
Руководителей секты «Аум Сенрикё» признали виновными не только в подготовке теракта в токийском метро, за год до этого зарин распылили в городе Мацумото в префектуре Нагано — жертвами стали семь человек, отравлены около 600. А еще были эксперименты над людьми с использованием нервно-паралитических газов, похищения, убийства. Десятки эпизодов, тысячи томов судебных дел и 23 года — с момента ареста до казни основателя одной из самых известных и жестоких сект в мире.
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