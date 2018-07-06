СМИ: казнен основатель секты «Аум Синрикё»

В Японии приведен в исполнение приговор в отношении основателя запрещенной в России секты «Аум Синрикё» Сёко Асахары.
Как сообщает телеканал NHK, вместе с ним были казнены еще несколько последователей секты.
«Аум Синрикё» — религиозная синкретическая экстремистская секта. Всемирную известность она получила после теракта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ в метрополитене, в результате чего погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч.
Позднее 13 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям «Аум Синрикё».
«Аум Синрикё» — религиозная синкретическая экстремистская секта. Всемирную известность она получила после теракта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ в метрополитене, в результате чего погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч.
Позднее 13 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям «Аум Синрикё».
Комментарии