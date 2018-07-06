На гребешке волны: во Владивостоке открылся фестиваль морепродуктов

Во Владивостоке открылся фестиваль морепродуктов. В ближайшие дни в городе можно познакомиться со всеми тонкостями дальневосточной кухни. Основу ее составляют свежие рыба и моллюски. А главный ингредиент — дикий гребешок. Организаторы фестиваля уверены, что именно он привлечет в город и регион любителей вкусной и здоровой пищи.

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Чтобы приготовить блюдо из свежих приморских гребешков, поварам требуется всего несколько минут. А чтобы полакомиться деликатесом, гостям ресторанов приходится бронировать столики за несколько месяцев вперед. Фестивали морепродуктов во Владивостоке особенно популярны среди туристов из соседней Южной Кореи. Парадокс, но в стране, знаменитой своими рыбными рынками, вкус морских даров знаком далеко не всем жителям.



Сон Хё Чжон, туристка из Республики Корея: «Я живу далеко от побережья, свежие морепродукты в нашем городке не продают. Морской гребешок я впервые попробовала здесь, в России. Оказывается, это очень вкусно».



Дикий гребешок обитает в прибрежной акватории Приморья, но добывать его в промышленных масштабах запрещено. Природные запасы в свое время подорвали браконьеры. О прямых поставках моллюска рестораторы договаривались с местными фермами марикультуры. В одной из бухт острова Русский деликатес выращивают в специальных садках. Никакие подкормки и пищевые добавки ему не нужны. В течение четырех лет гребешок растет в естественной среде и питается исключительно планктоном.



Владельцы участков марикультуры первыми поймали волну импортозамещения. В последние три года спрос на приморский гребешок увеличился по всей России. В рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска съедобные моллюски отправляют самолетами в ящиках со льдом. Предприятия местного общепита получают заказ и вовсе в течение нескольких часов. На кухне раковины вскрывают и подают блюдо чаще всего в сыром виде.



Идея развивать в Приморье гастротуризм с помощью фестивалей морепродуктов объединила не только рестораторов и аквафермеров. О создании уникального бренда «Дальневосточная кухня» много говорят даже в вузах. На эту тему студенты Владивостокского института экономики и сервиса пишут дипломные работы.



Моду на употребление свежих морепродуктов поддерживают и диетологи. Сырое мясо гребешка богато полезными для здоровья микроэлементами и считается отличной профилактикой инфаркта и инсульта. Впрочем, для неискушенных туристов моллюск могут сварить или пожарить. Процесс приготовления в этом случае сопровождается по-настоящему ярким шоу поваров.



Подробности — в видеоматериале.