Минздрав предсказал рост продолжительности жизни в России до 80 лет к 2030 году

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году вырастет почти на 7 лет — с нынешних 73,5 до 80,1 года.
Такой прогноз в интервью РИА Новости озвучила главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва.
Средняя продолжительность жизни мужчин, по расчетам Минздрава, составит 75,8 год, женщин — 83,7 года.
Как отметила Ткачёва, в настоящее время есть научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции. Главный гериатр Минздрава привела в пример результаты исследования, проведенного в разных регионах Европы. Согласно им, когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.
На основании ожидаемого роста продолжительности жизни в России планируется поэтапное повышение пенсионного возраста. Во внесенном в Госдуму законопроекте правительства отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.
Средняя продолжительность жизни мужчин, по расчетам Минздрава, составит 75,8 год, женщин — 83,7 года.
Как отметила Ткачёва, в настоящее время есть научные подтверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные и физические функции. Главный гериатр Минздрава привела в пример результаты исследования, проведенного в разных регионах Европы. Согласно им, когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствовали когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.
На основании ожидаемого роста продолжительности жизни в России планируется поэтапное повышение пенсионного возраста. Во внесенном в Госдуму законопроекте правительства отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.
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