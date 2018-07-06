Число жертв крушения судов на Пхукете возросло до восьми

Число жертв крушения двух судов у берегов таиландского острова Пхукет возросло до восьми.
Ранее сообщалось об одном погибшем. По данным властей страны, которых цитирует Agence France-Presse, десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.
Представители властей также информировали, что 51 пассажир был спасен, 11 получили различные травмы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень неподалеку от острова Пхукет в южном Таиланде, более 130 человек оказались в воде. Их спасали экипажи находившихся в том же районе рыболовецких траулеров и катера с военно-морской базы, находящейся на Пхукете.
Представители властей также информировали, что 51 пассажир был спасен, 11 получили различные травмы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень неподалеку от острова Пхукет в южном Таиланде, более 130 человек оказались в воде. Их спасали экипажи находившихся в том же районе рыболовецких траулеров и катера с военно-морской базы, находящейся на Пхукете.
5 июля 2018 г.
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