    Число жертв крушения судов на Пхукете возросло до восьми

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    Число жертв крушения судов на Пхукете возросло до восьми

    Число жертв крушения судов на Пхукете возросло до восьми

    Число жертв крушения двух судов у берегов таиландского острова Пхукет возросло до восьми.

    Ранее сообщалось об одном погибшем. По данным властей страны, которых цитирует Agence France-Presse, десятки людей все еще числятся пропавшими без вести.

    Представители властей также информировали, что 51 пассажир был спасен, 11 получили различные травмы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

    смотретьДва туристических судна перевернулись неподалеку от острова Пхукет
    Два туристических судна перевернулись неподалеку от острова Пхукет
    Напомним, два туристических судна перевернулись в сильный шторм и ливень неподалеку от острова Пхукет в южном Таиланде, более 130 человек оказались в воде. Их спасали экипажи находившихся в том же районе рыболовецких траулеров и катера с военно-морской базы, находящейся на Пхукете.




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