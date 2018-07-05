«Абсолютно феноменально!»: фанаты впечатлены работой российских медиков и полиции

Чемпионат мира по футболу в России получается одним из самых интересных в истории. И дело не только в том, что бесспорные фавориты — Аргентина, Германия, Испания, Португалия — вылетели с турнира.
Английская пресса, которая писала «кровожадные хулиганы несут нам смерть» и «русские хотят напоить и избить английских болельщиков», сейчас меняет гнев на милость.
The Guardian: «Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь».
The Times: «Паникеры предупреждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием».
The Independent: «Британские фанаты иногда дерутся друг с другом, но никогда с русскими».
Кевин Майлз, федерация футбола Великобритании: «Для многих из нас это была первая встреча с русскими. Оказалось, они очень дружелюбные, стараются говорить по-английски и вообще делают все, чтобы нам было здесь хорошо. Русские проделали огромную работу, чемпионат отличный. Британские фанаты, побывавшие здесь, рассказывают своим друзьям: не бойтесь приезжать, это будет отличная поездка».
Восторженные отзывы — сейчас на первых полосах многих европейских изданий.
Болельщица из Англии: «На вокзале Калининграда мне стало плохо, вызвали врача. Всего за час у меня взяли анализы, сделали УЗИ, поставили диагноз, чтобы я могла продолжить лечение в Англии. Сделали укол. И все это бесплатно. Абсолютно феноменально!»
Болельщик из Англии: «Русские были такими милыми. А нам говорили, что Россия — очень плохое место. На ВВС, в Интернете, наше правительство повторяли: „Не езжайте в Россию! Она вас убьет!“, „У Путина проблемы с англичанами!“, „Полиция вас убьет! Хулиганы вас убьют!“. Но это самый замечательный чемпионат!»
Вежливость российской полиции удивила многих иностранцев. Общая картина складывалась, например, из таких мелочей: в Сочи разыскали телефон, забытый бразильцем в такси, а самого опаздывающего болельщика подвезли на стадион.
Чемпионат запомнится и своими рекордами. Здесь забито наибольшее количество голов после 90-й минуты матча, здесь уже пробито рекордное количество пенальти. Этот чемпионат стал первым, где использована система видеоповторов.
The Guardian: «Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь».
The Times: «Паникеры предупреждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием».
The Independent: «Британские фанаты иногда дерутся друг с другом, но никогда с русскими».
Кевин Майлз, федерация футбола Великобритании: «Для многих из нас это была первая встреча с русскими. Оказалось, они очень дружелюбные, стараются говорить по-английски и вообще делают все, чтобы нам было здесь хорошо. Русские проделали огромную работу, чемпионат отличный. Британские фанаты, побывавшие здесь, рассказывают своим друзьям: не бойтесь приезжать, это будет отличная поездка».
Восторженные отзывы — сейчас на первых полосах многих европейских изданий.
Болельщица из Англии: «На вокзале Калининграда мне стало плохо, вызвали врача. Всего за час у меня взяли анализы, сделали УЗИ, поставили диагноз, чтобы я могла продолжить лечение в Англии. Сделали укол. И все это бесплатно. Абсолютно феноменально!»
Болельщик из Англии: «Русские были такими милыми. А нам говорили, что Россия — очень плохое место. На ВВС, в Интернете, наше правительство повторяли: „Не езжайте в Россию! Она вас убьет!“, „У Путина проблемы с англичанами!“, „Полиция вас убьет! Хулиганы вас убьют!“. Но это самый замечательный чемпионат!»
Вежливость российской полиции удивила многих иностранцев. Общая картина складывалась, например, из таких мелочей: в Сочи разыскали телефон, забытый бразильцем в такси, а самого опаздывающего болельщика подвезли на стадион.
Чемпионат запомнится и своими рекордами. Здесь забито наибольшее количество голов после 90-й минуты матча, здесь уже пробито рекордное количество пенальти. Этот чемпионат стал первым, где использована система видеоповторов.
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