«Этот. Чемпионат. Мира. Хороший»: британцы жалеют, что не поехали в Россию

Дело Скрипалей, вероятно, сказалось на количестве британских болельщиков, приехавших в Россию. В английской прессе просили к поездкам в Москву относиться настороженно, ведь сократился и штат британского посольства в Москве, и это могло отразиться на безопасности фанатов. Были и материалы об угрозах от российских футбольных хулиганов.

857 Великобритания

фанаты

футбол

В результате на матчах в России сборную Англии поддерживал достаточно скромный для родоначальников футбола десант болельщиков. Но их сборная впервые за 12 лет вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Корреспондент НТВ Лиза Герсон о настроениях тех, кто не доехал на турнир в Россию.



Заголовки большими буквами, будто у английских журналистов от злости заклинило клавишу «капслок»: «Кровожадные хулиганы несут нам смерть!» «План русских ультрас — напоить английских болельщиков, а потом — в атаку!» Причем эти заголовки не иссякают, один из них свежайший, за 2 июля. Такое чувство, что этим журналистам хочется, чтобы кого-то из их сограждан избили, и они написали еще большим кеглем: «Мы вас предупреждали!»



Но англичан, разумеется, никто не бьет, только по русскому обычаю гостеприимства — обнимают и угощают холодным пивом, что и требовалось доказать. Авторы передовиц оставлены в дураках, в Англии — без пива и без объятий, — но, к сожалению, вместе с большинством своих читателей, которые смотрят игру по телевизору в лондонских барах.



Пит, футбольный болельщик: «Я испугался, что поездка выйдет дорогой, но сейчас жалею. Я бы очень хотел быть там. Все игры были просто потрясающие. Обычно я никогда не смотрю весь чемпионат, но в этот раз не пропустил ни одной игры».



Отсутствие английских болельщиков сказывается на игре. Накануне во время игры Англии с Колумбией английские телеканалы с трудом могли показать трибуны — там были в большинстве колумбийские флаги и болельщики. Еще после прошлой игры и проигрыша английской сборной бельгийцам The Times сетовала, как мало английских болельщиков на стадионах. Это называется наступить на собственные грабли. Российское посольство отреагировало как всегда с юмором.



Посольство РФ в Великобритании: «Вот это поворот! The Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяц убеждала их не ехать в Россию».



Самый шумный в Британии «убеждальщик» — Борис Джонсон, который призывал бойкотировать чемпионат мира через день после того, как на скамейке в Солсбери были найдены Скрипали. Никто не смог уловить связи между футболом и отравлением. Как и до сих пор неизвестно, есть ли связь между царапиной на носу у Джонсона и этим заявлением. Ведь оно было воспринято суровыми английскими болельщиками со злостью. Даже английский футболист Гарри Невилл назвал тогда министра иностранных дел «бесполезным идиотом».



Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «Я думаю, нам нужно провести серьезный разговор о том, как нам общаться с Россией. Лично я считаю, что сложно представить, как мы можем поехать этим летом, в июле, на чемпионат мира в Россию».



Форин-офис выпустил предупреждение «о повышенном риске насилия» в России. Впрочем, судя по их рекомендациям, безопасней всего сидеть дома. Хотя дома как раз небезопасно: сегодня всплыла очередная темная история из городка Эймсбери, что рядом с Солсбери. Там четыре дня назад найдена пара с признаками отравления.



Известно об этом стало только сегодня. Образцы вещества отправлены в военную лабораторию Портон-Даун. Как и в истории со Скрипалями, никаких подробностей нет, все остальное будет додумывать Борис Джонсон и английские газеты. В субботу Англия играет в четвертьфинале, отчаявшиеся фанаты пытаются понять, успеют ли они добежать до российской границы, поскольку в последний момент доступных билетов на самолет нет. Но те, кто приехал заранее, не послушавшись больших букв большого газетного брата, абсолютно счастливы.



Те же, кто уже вернулся с матча, как Мэтт Мэйберри, уже собирает деньги на поездку назад в Россию в эти выходные. Матт написал в Twitter, что вернулся из России живой, что его там не съели, и вообще — первоклассная страна. Только почему-то он боится, что, если мы с ним встретимся и запишем его слова благодарности России, об этом узнает британская пресса. Может быть, они его сами за это съедят?



Самые храбрые журналисты не боятся совершать каминг-аут и признаваться, что в России хорошо. Газета The Guardian напечатала статью Тома Розенталя, где он пишет, через точку: «Этот. Чемпионат. Мира. Хороший». Ну так уже, совсем примитивным языком, чтобы до всех-всех дошло.



Дошло-то дошло, только англичане до России дойти не успеют. Еще 11 дней (а для сборной Англии, оказавшейся почти без поддержки, может быть и меньше), когда к этому заголовку добавят еще одно слово — был хорошим. Точка. Поздно ехать. Остается пить английское дорогое пиво и закусывать собственными локтями.