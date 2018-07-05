Роспотребнадзор взял пробы в лагере, где отравились 16 петербургских детей

В центральной районной больнице Выборга остаются 16 воспитанников лагеря «Серебряный ручей». Ведется санитарно- эпидемиологическое расследование.
14 детей из лагеря «Серебряный ручей» по-прежнему остаются в Выборгской городской больнице. Двоих забрали домой родители. Накануне 16 отдыхающих были госпитализированы с симптомами отравления. Врачи заподозрили у них гастроэнтерит и острую кишечную инфекцию.
Впрочем, назвать причину можно будет только после того, как появятся результаты анализов. Роспотребнадзор Ленобласти уже взял пробы еды и воды в лагере, ведется санитарно- эпидемиологическое расследование. Сейчас лагерь работает в обычном режиме: столовую открыли после дезинфекции, карантин в учреждении вводить не стали.
Впрочем, назвать причину можно будет только после того, как появятся результаты анализов. Роспотребнадзор Ленобласти уже взял пробы еды и воды в лагере, ведется санитарно- эпидемиологическое расследование. Сейчас лагерь работает в обычном режиме: столовую открыли после дезинфекции, карантин в учреждении вводить не стали.
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