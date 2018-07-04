    В Ленобласти отравились воспитанники лагеря «Серебряный ручей». Ленинградская область, Санкт-Петербург, дети и подростки, отдых и досуг, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти отравились воспитанники лагеря «Серебряный ручей»

    В Ленобласти отравились воспитанники лагеря «Серебряный ручей»

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    В Ленобласти отравились воспитанники лагеря «Серебряный ручей»

    В Ленобласти отравились воспитанники лагеря «Серебряный ручей»

      В Выборгскую центральную больницу госпитализированы 16 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Серебряный ручей». Врачи подозревают у них гастроэнтерит и острую кишечную инфекцию.

      Юные петербуржцы почувствовали себя плохо накануне после ужина. Медики приняли решение о госпитализации, а Роспотребнадзор приступил к санитарно-эпидемиологическому расследованию.

      Специалисты отобрали пробы пищи и воды на кухне и в столовой, которые после инцидента закрыли. Сейчас там проводится дезинфекция. Анализы сдают оставшиеся в лагере дети, а также педагоги, вожатые и другой персонал.

      В городском комитете по образованию сообщили, что «Серебряный ручей» — частный лагерь, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области. Он имеет все разрешительные документы на осуществление деятельности. В конце июня отдыхать в поселок Заходское заехала вторая смена. Всего там находилось 303 ребенка.

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