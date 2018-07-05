В Кремле встревожены новым инцидентом с отравлением в Великобритании

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал инцидент в британском Эймсбери, где два человека были якобы отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными проявлениями, уже неоднократными в Великобритании».
Также Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо обращениях Лондона к Москве в связи с этим отравлением.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что после похожего инцидента в Солсбери Россия предлагала Великобритании провести совместное расследование, однако ответа не получила. «К сожалению, взаимности эти обращения не нашли», — констатировал он.
Вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери, после чего были доставлены в больницу соседнего города Солсбери, где и находятся сейчас в критическом состоянии. Как заявили в Скотленд-Ярде, они пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было использовано при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте нынешнего года.
Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разработали в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Также Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо обращениях Лондона к Москве в связи с этим отравлением.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что после похожего инцидента в Солсбери Россия предлагала Великобритании провести совместное расследование, однако ответа не получила. «К сожалению, взаимности эти обращения не нашли», — констатировал он.
Вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери, после чего были доставлены в больницу соседнего города Солсбери, где и находятся сейчас в критическом состоянии. Как заявили в Скотленд-Ярде, они пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было использовано при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте нынешнего года.
Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разработали в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
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