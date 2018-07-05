МВД Великобритании: инцидент в Эймсбери не был «атакой РФ»

По предварительным данным, инцидент в Эймсбери не был «российской атакой», заявил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес.
Комментируя новое загадочное отравление «Новичком» в Эймсбери, Уоллес сообщил, Россия не причастна к этому инциденту. Цитату чиновника приводит агентство РИА Новости. По словам Уоллеса, рабочая гипотеза заключается в том, что пострадавшие в Эймсбери — «жертвы последствий предыдущей атаки или чего-то еще».
«Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение „Новичком“», — ответил он на уточняющий вопрос журналиста о том, является ли последний инцидент новой атакой России.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.
«Эти люди не были связаны со Скрипалями, это не была атака, это, я думаю, заражение „Новичком“», — ответил он на уточняющий вопрос журналиста о том, является ли последний инцидент новой атакой России.
30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие — 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес — в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.
Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества «Новичок», от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.
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