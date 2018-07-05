Роспотребнадзор опубликовал советы клиентам проблемных туроператоров

Роспотребнадзор рассказал, что делать клиентам турфирм, которые приостановили свою деятельность.
Туристам, которые уже за границей, нужно проверить, оплачен ли у них обратный билет. Если билет, как и проживание в отеле оказались непроплачены, россияне могут обратиться в ассоциацию «Турпомощь».
Другой вариант, когда турист сам повторно оплачивает билет и проживание. При этом важно сохранить все чеки и после возвращения в Россию обратиться в страховую компанию, которая указана в договоре, и потребовать возмещение. Это же касается и тех, чей тур вообще не состоялся.
Ранее стало известно, что один из старейших в России туроператоров «Натали Турс» аннулировал все туры до конца сентября.
Другой вариант, когда турист сам повторно оплачивает билет и проживание. При этом важно сохранить все чеки и после возвращения в Россию обратиться в страховую компанию, которая указана в договоре, и потребовать возмещение. Это же касается и тех, чей тур вообще не состоялся.
Ранее стало известно, что один из старейших в России туроператоров «Натали Турс» аннулировал все туры до конца сентября.
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