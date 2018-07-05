    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой
    Роспотребнадзор опубликовал советы клиентам проблемных туроператоров. Роспотребнадзор, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоспотребнадзор опубликовал советы клиентам проблемных туроператоров

    Роспотребнадзор опубликовал советы клиентам проблемных туроператоров

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    Роспотребнадзор опубликовал советы клиентам проблемных туроператоров

    Роспотребнадзор опубликовал советы клиентам проблемных туроператоров

      Роспотребнадзор рассказал, что делать клиентам турфирм, которые приостановили свою деятельность.

      Туристам, которые уже за границей, нужно проверить, оплачен ли у них обратный билет. Если билет, как и проживание в отеле оказались непроплачены, россияне могут обратиться в ассоциацию «Турпомощь».

      Другой вариант, когда турист сам повторно оплачивает билет и проживание. При этом важно сохранить все чеки и после возвращения в Россию обратиться в страховую компанию, которая указана в договоре, и потребовать возмещение. Это же касается и тех, чей тур вообще не состоялся.

      Ранее стало известно, что один из старейших в России туроператоров «Натали Турс» аннулировал все туры до конца сентября.

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