    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой
    Минтранс вернулся к идее легализации овербукинга. авиакомпании, авиация, законодательство, Минтранс РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтранс вернулся к идее легализации овербукинга

    Минтранс вернулся к идее легализации овербукинга

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    Минтранс вернулся к идее легализации овербукинга

    Минтранс вернулся к идее легализации овербукинга

      Министерство транспорта вновь рассматривает вопрос легализации овербукинга, то есть предоставления авиакомпаниям возможности продавать на рейс билетов больше, чем мест в самолете.

      Сейчас овербукинг в России запрещен, но тем не менее перевозчики такую схему активно практикуют. По статистике, на рейс не приходит от 10 до 15% пассажиров, и авиакомпании это учитывают, но риск все равно остается.

      Как заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, чтобы минимизировать риски, ведомство повторно начало процесс легализации овербукинга. Он отметил, что поводом тому стало большое количество жалоб пассажиров, которые, не попав на рейс, не получают ни компенсации, ни дополнительные услуги. Министр уточнил, что компенсации должны отвечать западной норме: в некоторых странах они находятся на уровне 800 долларов.

      Предыдущий законопроект, разработка которого велась с 2015 года, застопорился именно из-за разногласий о размере выплат.

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