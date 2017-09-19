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  • 19.09, 11:14
    Авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг. Госдума, Минтранс РФ, авиакомпании, законодательство, штрафы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг

    Авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг

    1 комментарий
    Авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг

    Авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг

    Авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг

      Минтранс прокомментировал идею ужесточить наказание для авиакомпаний за овербукинг. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий документ Госдумы к ним пока не поступал, но ранее авиаперевозчики отвергли предложенный Минтрансом европейский уровень компенсаций за последствия продажи большего количества билетов, чем мест в самолете.

      Накануне в партии «Справедливая Россия» выступили с инициативой возвращать пассажирам, которым не хватило места на борту, стоимость билета в десятикратном размере.

      Сейчас пострадавший от овербукинга путешественник может вернуть потраченную на билет сумму или полететь следующим рейсом. Некоторые пытаются добиться большего через суд, хотя формально запрета на овербукинг в России не существует.

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