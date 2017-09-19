Авиакомпании отвергли предложенный Минтрансом размер компенсации за овербукинг

Минтранс прокомментировал идею ужесточить наказание для авиакомпаний за овербукинг. Как сообщили в
пресс-службе ведомства, соответствующий документ Госдумы к ним пока не поступал, но ранее авиаперевозчики отвергли предложенный Минтрансом европейский уровень компенсаций за последствия продажи большего количества билетов, чем мест в самолете.
Накануне в партии «Справедливая Россия» выступили с инициативой возвращать пассажирам, которым не хватило места на борту, стоимость билета в десятикратном размере.
Сейчас пострадавший от овербукинга путешественник может вернуть потраченную на билет сумму или полететь следующим рейсом. Некоторые пытаются добиться большего через суд, хотя формально запрета на овербукинг в России не существует.
Сейчас пострадавший от овербукинга путешественник может вернуть потраченную на билет сумму или полететь следующим рейсом. Некоторые пытаются добиться большего через суд, хотя формально запрета на овербукинг в России не существует.
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