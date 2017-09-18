Депутаты предлагают наказывать авиакомпании за овербукинг

В Госдуме хотят сделать овербукинг наказуемым. «Справедливая Россия» подготовила законопроект, обязывающий авиакомпанию выплатить пассажиру компенсацию стоимости билета в десятикратном размере, если тот не смог улететь
из-за нехватки мест на борту.
По информации «Парламентской газеты», законопроект на этой неделе в нижнюю палату парламента собирается внести первый заместитель главы думского комитета по энергетике, депутат от «Справедливой России» Игорь Ананских. По его словам, сегодня многие российские авиаперевозчики продают на свои рейсы больше билетов, чем мест на борту.
Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике: «Авиакомпании подсчитали что примерно 7–10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь. Вот перевозчики и пускаются на ухищрение — продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег.
Нередко бывает, что лететь хотят все, кто купил билеты. В таких случаях представители авиакомпании предоставляют „лишним“» пассажирам возможность вернуть деньги или же предлагают подождать следующего рейса.
В 2015 году Минтранс подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг — продажу большего числа билетов, чем мест в самолете. Документ должен был нормативно закрепить возможности перебронирования, но эта инициатива так и не была реализована.
Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике: «Авиакомпании подсчитали что примерно 7–10% пассажиров, как правило, опаздывают или отказываются лететь. Вот перевозчики и пускаются на ухищрение — продают дополнительные билеты, чтобы заработать побольше денег.
Нередко бывает, что лететь хотят все, кто купил билеты. В таких случаях представители авиакомпании предоставляют „лишним“» пассажирам возможность вернуть деньги или же предлагают подождать следующего рейса.
В 2015 году Минтранс подготовил законопроект, разрешающий авиакомпаниям овербукинг — продажу большего числа билетов, чем мест в самолете. Документ должен был нормативно закрепить возможности перебронирования, но эта инициатива так и не была реализована.
Комментарии