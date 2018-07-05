    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой
    Фанаты из разных стран объявили ЧМ в России одним из лучших в истории. спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФанаты из разных стран объявили ЧМ в России одним из лучших в истории

    Фанаты из разных стран объявили ЧМ в России одним из лучших в истории

    комментировать

    Фанаты из разных стран объявили ЧМ в России одним из лучших в истории

    Фанаты из разных стран объявили ЧМ в России одним из лучших в истории

      О том, что российский мундиаль — лучший в истории, говорят многие болельщики. Фанаты, которые поначалу боялись ехать в Россию, начитавшись страшилок в западной прессе, теперь не хотят уезжать. Как иностранцы открывали «загадочную страну» и что они увезут домой вместе с ушанками, матрешками и балалайками, выяснил репортер НТВ Михаил Плахотник.

      Кадрами о якобы злых русских иностранцев пугали задолго до чемпионата. Заголовками о жуткой России западные газеты пестрят и сейчас: «Кровожадные хулиганы несут нам смерть!», «План русских ультрас — напоить английских болельщиков, а потом — в атаку!».

      Но так вышло, что подобных ожиданий Россия не оправдала. И это готовы подтвердить и на Никольской в Москве, и в любой фан-зоне чемпионата.

      Британский журналист Sky News Энд Брэди в России провел уже несколько месяцев, завел друзей и говорит о русских совсем не в духе английской прессы.

      Энд Брэди, журналист: «Для меня разочарование видеть грязные статьи о России в английских газетах и видеть всю эту пропаганду. Это неправда, и это плохо».

      Он не увидел хулиганов и ультрас, насилия и грубости на улицах. Но ему не понравилось, как ведут себя сами англичане: то памятник разрисуют, то уличного актера, похожего на Ленина, в помойку засунут. Благо таких гостей на чемпионате мало. Больше совсем других.

      Джастин, журналист из Сингапура: «Я думаю, что зря читал столько британской и американской прессы. Там о вашей стране писали как о холодной и неприветливой».

      Англичанин Гарри поехал в Россию только после того, как друзья, тоже футбольные фанаты, позвонили из Москвы и сообщили, что бояться нечего.

      Гарри, английский болельщик: «Я даже не мечтал приехать на чемпионат — боялся хулиганов. Не знаю, говорил ли кому-то что-то мистер Путин, но атмосфера, люди, полиция — все просто фантастика. Я был на большинстве чемпионатов с 1982 года, и этот один из лучших».

      Главный полицейский Германии тоже доволен: все точно, правильно и по полочкам.

      Дитер Романн, глава федеральной полиции Германии: «Могу сказать, что организация и безопасность на чемпионате мира в России находятся на очень высоком уровне. Хорошая качественная работа спецслужб заключается в том, что она незаметна, поэтому она организована хорошо».

      Китайские болельщики — одни из самых многочисленных, хоть их команда и не участвует в ЧМ. При этом про себя говорят, что страхов не было ни до чемпионата, ни тем более теперь.

      Впрочем, есть сейчас в России места, где много грустных иностранцев: это аэропорты. Большинству уезжать очень не хочется.

      Подробности — в репортаже.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru