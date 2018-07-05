Фанаты из разных стран объявили ЧМ в России одним из лучших в истории

О том, что российский мундиаль — лучший в истории, говорят многие болельщики. Фанаты, которые поначалу боялись ехать в Россию, начитавшись страшилок в западной прессе, теперь не хотят уезжать. Как иностранцы открывали «загадочную страну» и что они увезут домой вместе с ушанками, матрешками и балалайками, выяснил репортер НТВ Михаил Плахотник.
Кадрами о якобы злых русских иностранцев пугали задолго до чемпионата. Заголовками о жуткой России западные газеты пестрят и сейчас: «Кровожадные хулиганы несут нам смерть!», «План русских ультрас — напоить английских болельщиков, а потом — в атаку!».
Но так вышло, что подобных ожиданий Россия не оправдала. И это готовы подтвердить и на Никольской в Москве, и в любой фан-зоне чемпионата.
Британский журналист Sky News Энд Брэди в России провел уже несколько месяцев, завел друзей и говорит о русских совсем не в духе английской прессы.
Энд Брэди, журналист: «Для меня разочарование видеть грязные статьи о России в английских газетах и видеть всю эту пропаганду. Это неправда, и это плохо».
Он не увидел хулиганов и ультрас, насилия и грубости на улицах. Но ему не понравилось, как ведут себя сами англичане: то памятник разрисуют, то уличного актера, похожего на Ленина, в помойку засунут. Благо таких гостей на чемпионате мало. Больше совсем других.
Джастин, журналист из Сингапура: «Я думаю, что зря читал столько британской и американской прессы. Там о вашей стране писали как о холодной и неприветливой».
Англичанин Гарри поехал в Россию только после того, как друзья, тоже футбольные фанаты, позвонили из Москвы и сообщили, что бояться нечего.
Гарри, английский болельщик: «Я даже не мечтал приехать на чемпионат — боялся хулиганов. Не знаю, говорил ли кому-то что-то мистер Путин, но атмосфера, люди, полиция — все просто фантастика. Я был на большинстве чемпионатов с 1982 года, и этот один из лучших».
Главный полицейский Германии тоже доволен: все точно, правильно и по полочкам.
Дитер Романн, глава федеральной полиции Германии: «Могу сказать, что организация и безопасность на чемпионате мира в России находятся на очень высоком уровне. Хорошая качественная работа спецслужб заключается в том, что она незаметна, поэтому она организована хорошо».
Китайские болельщики — одни из самых многочисленных, хоть их команда и не участвует в ЧМ. При этом про себя говорят, что страхов не было ни до чемпионата, ни тем более теперь.
Впрочем, есть сейчас в России места, где много грустных иностранцев: это аэропорты. Большинству уезжать очень не хочется.
Подробности — в репортаже.
Но так вышло, что подобных ожиданий Россия не оправдала. И это готовы подтвердить и на Никольской в Москве, и в любой фан-зоне чемпионата.
Британский журналист Sky News Энд Брэди в России провел уже несколько месяцев, завел друзей и говорит о русских совсем не в духе английской прессы.
Энд Брэди, журналист: «Для меня разочарование видеть грязные статьи о России в английских газетах и видеть всю эту пропаганду. Это неправда, и это плохо».
Он не увидел хулиганов и ультрас, насилия и грубости на улицах. Но ему не понравилось, как ведут себя сами англичане: то памятник разрисуют, то уличного актера, похожего на Ленина, в помойку засунут. Благо таких гостей на чемпионате мало. Больше совсем других.
Джастин, журналист из Сингапура: «Я думаю, что зря читал столько британской и американской прессы. Там о вашей стране писали как о холодной и неприветливой».
Англичанин Гарри поехал в Россию только после того, как друзья, тоже футбольные фанаты, позвонили из Москвы и сообщили, что бояться нечего.
Гарри, английский болельщик: «Я даже не мечтал приехать на чемпионат — боялся хулиганов. Не знаю, говорил ли кому-то что-то мистер Путин, но атмосфера, люди, полиция — все просто фантастика. Я был на большинстве чемпионатов с 1982 года, и этот один из лучших».
Главный полицейский Германии тоже доволен: все точно, правильно и по полочкам.
Дитер Романн, глава федеральной полиции Германии: «Могу сказать, что организация и безопасность на чемпионате мира в России находятся на очень высоком уровне. Хорошая качественная работа спецслужб заключается в том, что она незаметна, поэтому она организована хорошо».
Китайские болельщики — одни из самых многочисленных, хоть их команда и не участвует в ЧМ. При этом про себя говорят, что страхов не было ни до чемпионата, ни тем более теперь.
Впрочем, есть сейчас в России места, где много грустных иностранцев: это аэропорты. Большинству уезжать очень не хочется.
Подробности — в репортаже.
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