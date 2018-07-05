Степного орла в Московском зоопарке назвали в честь Игоря Акинфеева

Одномесячного степного орла в столичном зоопарке назвали в честь вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, ставшим одним из главных героев матча Россия — Испания.
Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка: «Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды. Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева».
По словам Акуловой, орленок сменил пух на взрослое оперение и питается самостоятельно. Посетители зоопарка смогу его увидеть через пару недель, когда птенец начнет покидать гнездо. Именную табличку на вольере птицы установят после окончания чемпионата.
В сообщении столичного зоопарка также говорится, что степной орел — сильная птица, обладающая молниеносной реакцией и острым зрением. Именно эти качества вратаря и капитана сборной России по футболу принесли команде победу в матче с Испанией 1 июля.
Напомним, сборная России по футболу впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. Россияне выбили с турнира Испанию, которая является одной из сильнейших команд мира, в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось с результатом 1:1). Акинфеев парировал два 11-метровых удара соперников из пяти.
По словам Акуловой, орленок сменил пух на взрослое оперение и питается самостоятельно. Посетители зоопарка смогу его увидеть через пару недель, когда птенец начнет покидать гнездо. Именную табличку на вольере птицы установят после окончания чемпионата.
В сообщении столичного зоопарка также говорится, что степной орел — сильная птица, обладающая молниеносной реакцией и острым зрением. Именно эти качества вратаря и капитана сборной России по футболу принесли команде победу в матче с Испанией 1 июля.
Напомним, сборная России по футболу впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира. Россияне выбили с турнира Испанию, которая является одной из сильнейших команд мира, в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось с результатом 1:1). Акинфеев парировал два 11-метровых удара соперников из пяти.
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