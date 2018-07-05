Минфин РФ выступил против идеи ввести сбор на импортные вина

Минфин РФ не поддержал идею
бизнес-омбудсмена Бориса Титова ввести сбор на вина, произведенные за границей.
Предложение о введении сбора на импортные вина в России нарушает правила ВТО. Об этом «Известиям» сообщил представитель Минфина РФ Алексей Сазанов.
Напомним, в июне стало известно об обращении, которое написал президенту РФ Владимиру Путину бизнес-омбудсмен и глава совета Союза виноделов Борис Титов. Титов от имени отечественных виноградарей и виноделов попросил Путина увеличить поддержку отрасли и снизить конкуренцию с иностранными производителями. В частности, предлагается направить на ее развитие как минимум 50 миллиардов рублей. Эту сумму можно будет получить благодаря введению сбора на импортные вина.
Алексей Сазанов, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ: «Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО. Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной. Это прямое нарушение правил ВТО».
В пресс-службе Бориса Титова изданию сообщили, что говорить о соответствии нормам ВТО еще рано, так как подробности поддержки виноградарства в России пока не согласованы.
Напомним, в июне стало известно об обращении, которое написал президенту РФ Владимиру Путину бизнес-омбудсмен и глава совета Союза виноделов Борис Титов. Титов от имени отечественных виноградарей и виноделов попросил Путина увеличить поддержку отрасли и снизить конкуренцию с иностранными производителями. В частности, предлагается направить на ее развитие как минимум 50 миллиардов рублей. Эту сумму можно будет получить благодаря введению сбора на импортные вина.
Алексей Сазанов, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ: «Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО. Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной. Это прямое нарушение правил ВТО».
В пресс-службе Бориса Титова изданию сообщили, что говорить о соответствии нормам ВТО еще рано, так как подробности поддержки виноградарства в России пока не согласованы.
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