Путина попросили ввести сбор на импортные вина

Отечественные виноделы попросили Владимира Путина увеличить поддержку отрасли. В частности, предлагается направить на ее развитие как минимум 50 миллиардов рублей. Эту сумму можно будет получить благодаря введению сбора на импортные вина.
Для развития российского виноделия нужно снизить конкуренцию с дешевыми иностранными винами. Об этом в своем обращении к президенту написал уполномоченный по правам предпринимателей и председатель Совета союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.
Как сообщают «Ведомости», Владимир Путин поручил предложения рассмотреть. В частности, Титов отмечает, что нынешней поддержки в 1,5 миллиарда рублей недостаточно, требуется как минимум 50 миллиардов, 30 из которых предлагается взять с иностранных производителей путем введения для них сбора на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, даже крепкого алкоголя.
Собранные деньги планируется потратить на покупку площадей, высадку виноградников и развитие инфраструктуры. В Союзе импортеров алкогольной продукции подсчитали, что от этого зарубежное вино может подорожать примерно на 30 рублей за бутылку.
Как сообщают «Ведомости», Владимир Путин поручил предложения рассмотреть. В частности, Титов отмечает, что нынешней поддержки в 1,5 миллиарда рублей недостаточно, требуется как минимум 50 миллиардов, 30 из которых предлагается взять с иностранных производителей путем введения для них сбора на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, даже крепкого алкоголя.
Собранные деньги планируется потратить на покупку площадей, высадку виноградников и развитие инфраструктуры. В Союзе импортеров алкогольной продукции подсчитали, что от этого зарубежное вино может подорожать примерно на 30 рублей за бутылку.
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