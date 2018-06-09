    Путина попросили ввести сбор на импортные вина. алкоголь, импорт, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутина попросили ввести сбор на импортные вина

    Путина попросили ввести сбор на импортные вина

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    Путина попросили ввести сбор на импортные вина

    Путина попросили ввести сбор на импортные вина

      Отечественные виноделы попросили Владимира Путина увеличить поддержку отрасли. В частности, предлагается направить на ее развитие как минимум 50 миллиардов рублей. Эту сумму можно будет получить благодаря введению сбора на импортные вина.

      Для развития российского виноделия нужно снизить конкуренцию с дешевыми иностранными винами. Об этом в своем обращении к президенту написал уполномоченный по правам предпринимателей и председатель Совета союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

      Как сообщают «Ведомости», Владимир Путин поручил предложения рассмотреть. В частности, Титов отмечает, что нынешней поддержки в 1,5 миллиарда рублей недостаточно, требуется как минимум 50 миллиардов, 30 из которых предлагается взять с иностранных производителей путем введения для них сбора на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, даже крепкого алкоголя.

      Собранные деньги планируется потратить на покупку площадей, высадку виноградников и развитие инфраструктуры. В Союзе импортеров алкогольной продукции подсчитали, что от этого зарубежное вино может подорожать примерно на 30 рублей за бутылку.

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