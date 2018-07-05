    Трамп пообещал в скором времени создать военно-космические силы США

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    Трамп пообещал в скором времени создать военно-космические силы США

    Трамп пообещал в скором времени создать <nobr>военно-космические</nobr> силы США

    Президент США заявил, что военные поддерживают его идею сформировать в вооруженных силах США космические войска.

    В США в скором времени могут быть созданы военно-космические силы. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, выступая в День независимости США на традиционной встрече с военнослужащими и их семьями, передает ТАСС.

    Дональд Трамп, президент США: «У нас скоро могут появиться Космические силы. Все относятся к этому с очень большим энтузиазмом».

    Трамп не раз заявлял о необходимости создания космических войск в армии США. По его мнению, так США утвердят свое превосходство в космосе. В новой национальной стратегии США космос уже признан зоной потенциальных боевых действий. В июне Трамп поручил Пентагону начать формирование космических сил.

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