    Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США

    1 комментарий

    Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США

    Трамп поручил Пентагону начать формирование <nobr>военно-космических</nobr> сил США

    Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны немедленно начать формировать военно-космические силы.

    Трамп заявил: «если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе».

    Дональд Трамп: «Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс, это необходимо, чтобы представить военно-космические силы как шестую ветвь вооруженных сил».

    Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

    Дональд Трамп: «Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас».

    Он отметил, что США всегда лидировали в сфере космических технологий. Трамп также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну — впервые с 1972 года — и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru