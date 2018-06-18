Трамп поручил Пентагону начать формирование военно-космических сил США

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны немедленно начать формировать военно-космические силы.

Трамп заявил: «если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе».



Дональд Трамп: «Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс, это необходимо, чтобы представить военно-космические силы как шестую ветвь вооруженных сил».



Кроме этого, президент указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.



Дональд Трамп: «Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас».



Он отметил, что США всегда лидировали в сфере космических технологий. Трамп также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну — впервые с 1972 года — и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворный эффект на экономику.