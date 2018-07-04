Сборная Бразилии тепло простилась с Сочи: видео

Сборная Бразилии провела открытую тренировку на стадионе «Юг Спорт» в Сочи и подарила мэру города футболку с автографами.
За тренировкой бразильских футболистов, которые продолжают борьбу за победу на чемпионате мира, наблюдали не только болельщики и журналисты, но и родственники спортсменов. Кроме того, к тренировке присоединился сын главной звезды бразильской сборной Неймара — 6-летний Давид Лукка да Силва Сантос.
Надо сказать, что эта тренировка стала последней для сборной Бразилии в Сочи. Спортсмены поблагодарили горожан за гостеприимство, а также подарили мэру Сочи Анатолию Пахомову футболку с автографами.
Рожерио Кабокло, президент Конфедерации футбола Бразилии: «Нам понравилось гостеприимство, теплота жителей, качество всей инфраструктуры. Мы были счастливы находиться здесь».
Анатолий Пахомов, мэр Сочи: «Я думаю, что для всех городов очень важно, что такие именитые команды у них базируются. Важно их мнение было услышать. Мы с удовлетворение отмечаем, что везде только very good».
Напомним, в понедельник, 2 июля, сборная Бразилии переиграла команду Мексики (2:0) и вышла в четвертьфинал, где встретится с Бельгией. Матч пройдет 6 июля в Казани. Также пятикратных чемпионов мира могут ждать полуфинал в Петербурге и финал, который пройдет в столичных «Лужниках».
Надо сказать, что эта тренировка стала последней для сборной Бразилии в Сочи. Спортсмены поблагодарили горожан за гостеприимство, а также подарили мэру Сочи Анатолию Пахомову футболку с автографами.
Рожерио Кабокло, президент Конфедерации футбола Бразилии: «Нам понравилось гостеприимство, теплота жителей, качество всей инфраструктуры. Мы были счастливы находиться здесь».
Анатолий Пахомов, мэр Сочи: «Я думаю, что для всех городов очень важно, что такие именитые команды у них базируются. Важно их мнение было услышать. Мы с удовлетворение отмечаем, что везде только very good».
Напомним, в понедельник, 2 июля, сборная Бразилии переиграла команду Мексики (2:0) и вышла в четвертьфинал, где встретится с Бельгией. Матч пройдет 6 июля в Казани. Также пятикратных чемпионов мира могут ждать полуфинал в Петербурге и финал, который пройдет в столичных «Лужниках».
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